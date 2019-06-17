Эксперты оценили уровень трудоустройства выпускников вузов по профилю

По данным ВНИИ труда, на работу по специальности устраиваются почти все выпускники высших и средних учебных заведений медицинской направленности. У остальных выпускников с поиском работы дело обстоит сложнее

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Лишь 71% выпускников российских вузов, закончивших учебу в 2015–2017 годах, нашли себе работу по специальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование ВНИИ труда Минтруда России. Основными причинами, по которым выпускники не находят работы по только что полученной специальности, эксперты считают дефицит рабочих мест на местном рынке труда и отсутствие на нем спроса на представителей отдельных профессий «в связи с отраслевой спецификой региона», а также несоответствие подготовки выпускников требованиям работодателей и предлагаемый ими уровень зарплат.

Чаще всего, по данным ВНИИ труда, работу по специальности находят выпускники медицинских учебных заведений, как высших, так и средних. Так, например, среди выпускников вузов и ссузов по специальности «Фармация» профильную работу нашли 97% выпускников 2015–2017 годов.

Более 90% составил уровень профильного трудоустройства среди выпускников вузов по специальностям «Клиническая медицина» (97%) и «Науки о здоровье и профилактическая медицина» (91%). Среди выпускников средних специальных учебных заведений тот же результат показали те, кто закончил учебу по специальностям «Клиническая медицина» (91%) и «Сестринское дело» (92%).

Заметно выше среднего оказался уровень профильного трудоустройства среди выпускников вузов по специальностям «Сценические искусства и литературное творчество» (87%), «Химия» (86%). Кроме того, уровень выше 80% показали выпускники вузов по специальностям «Информатика и вычислительная техника», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Ветеринария», «Образование и педагогические науки» и «Военное управление».