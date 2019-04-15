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Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
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ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян

Почти половина россиян не работают по освоенной специальности в основном из-за невозможности устроиться или отсутствия профильных вакансий. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, которые приводит ТАСС.

Согласно результатам исследования, 47% респондентов заявили, что не работают по специальности, которой обучались. Среди тех, кто получил среднее специальное образование, таких оказалось 55%.

Среди основных причин — невозможность устроиться или отсутствие работы по профилю (30%) и более высокие зарплаты в другой области (24%). Еще 20% респондентов признались, что они «нашли себя» в другой области.

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В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%. При этом 51% опрошенных рассказали, что работают по специальности, 48% респондентов отдали профессии более пяти лет.

Среди тех, кто выбрал новую сферу деятельности, 37% проходили курсы профессиональной переподготовки. По данным ВЦИОМа, среди людей с высшим образованием их доля оказалась выше (45%), а со средним — ниже (24%). 

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 11 апреля. В нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет. 

Теги: ВЦИОМ, работа, специальность
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