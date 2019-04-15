ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян

Почти половина россиян не работают по освоенной специальности в основном из-за невозможности устроиться или отсутствия профильных вакансий. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, которые приводит ТАСС.

Согласно результатам исследования, 47% респондентов заявили, что не работают по специальности, которой обучались. Среди тех, кто получил среднее специальное образование, таких оказалось 55%.

Среди основных причин — невозможность устроиться или отсутствие работы по профилю (30%) и более высокие зарплаты в другой области (24%). Еще 20% респондентов признались, что они «нашли себя» в другой области.

В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%. При этом 51% опрошенных рассказали, что работают по специальности, 48% респондентов отдали профессии более пяти лет.