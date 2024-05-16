Минобрнауки исключило обесценивание дипломов из-за отмены бакалавриата

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Упразднение бакалавриата в России не обесценит уже полученные дипломы этой степени, заявил ТАСС замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись — работодатели это прекрасно понимают», — сказал замминистра. Он назвал реформу российской системы высшего образования новой точкой отсчета в ее развитии.

В 2022 году министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о намерении отказаться от Болонской системы, которая подразумевает деление на бакалавриат и магистратуру, и разработать собственную.

В марте 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в 2023–2024 учебных годах в шести университетах. Согласно документу, в высшем образовании будут два уровня — базовое и специализированное, аспирантура будет уровнем профессионального образования. К 2026 году эту систему хотят расширить более чем на тысячу учебных заведений, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.