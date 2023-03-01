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В ВОЗ предупредили об угрозе новой пандемии из-за птичьего гриппа

Эпидемиолог ВОЗ Пибоди призвал готовиться к возможной пандемии из-за птичьего гриппа
Фото: Nathan Howard / Getty Images
Фото: Nathan Howard / Getty Images

Птичий грипп может приобрести способность передаваться от человека к человеку, что приведет к новой пандемии. Мировому сообществу необходимо подготовиться к такому сценарию, заявил глава группы опасных патогенов регионального бюро Европы и Центральной Азии Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Ричард Пибоди в интервью газете El País.

«Существует опасение, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. <...> Научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Эпидемиолог призвал не прикасаться к мертвым или умирающим птицам и животным. Он подчеркнул, что проблема является особо опасной в сельских районах, где принято держать домашних птиц, а также указал на необходимость защиты работников птицефабрик.

По словам Пибоди, новая вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила миллионы дикой и домашней птицы по всему миру, началась два-три года назад из-за особого типа вируса A (H5N1).

Заражение человека птичьим гриппом происходит преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными, однако не приводит к передаче этих вирусов от человека к человеку, говорится на сайте ВОЗ. Большинство случаев инфицирования людей А (H5N1) связано с прямыми или косвенными контактами с инфицированной живой или мертвой домашней птицей.

Птичий грипп, свиной грипп и другие вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут приводить к болезни, протекающей как легкая инфекция верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель), которая может быстро прогрессировать до развития тяжелой пневмонии.

В начале декабря прошлого года директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке вакцины, которая сможет защищать от разных вариантов гриппа, в том числе свиного (H1N1) и птичьего (H5N1). На тот момент препарат находился на второй стадии испытаний.

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Теги
птичий грипп заражение ВОЗ пандемия
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