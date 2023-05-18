Пропавшего сына главы «Гемотеста» нашли во Владимирской области

Молодого человека нашли во Владимирской области. Телефонные мошенники требовали у отца выкуп. По схожей схеме ранее были реализованы «похищения» минимум двух человек — матери советника сенатора и жены бывшего командующего ВДВ

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов нашли сына генерального директора крупной сети медицинских лабораторий, сообщило «МВД Медиа». Молодого человека обнаружили на съемной квартире в городе Гороховце во Владимирской области. Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что речь идет о сыне основателя «Гемотеста».

«Мы не комментируем данную информацию», — сообщили РБК в пресс-службе «Гемотеста».

Как пишет «112», после пропажи сына Акима главе компании Рудиму Газиеву стали звонить неизвестные, которые требовали выкуп. По информации Mash, злоумышленники просили $1 млн и дали на поиск суммы один день.

Известно минимум о двух случаях, когда злоумышленники действовали по схожей схеме. В апреле они требовали выкуп у Елены Силкиной, которая работает советником сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Неизвестные позвонили женщине и сообщили, что похитили ее 77-летнюю мать. Позже ту нашли в Тверской области. По версии следствия, телефонные мошенники под обманным предлогом вынудили пожилую женщину уйти из дома, лишили возможности общаться с родными и склонили к передаче им крупной суммы. По информации «112», фактически женщину не похищали: она ездила на подмосковных электричках по маршруту, который навязали мошенники, а затем выехала за пределы региона и остановилась в одной из гостиниц в Твери. По факту произошедшего СК завел дело по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве.

В мае произошел второй случай. Неизвестные потребовали выкуп за пропавшую жену у бывшего командующего ВДВ Александра Колмакова, сообщили источники РБК. Позже женщину нашли в Подмосковье. Как писал «112», она находилась на съемной квартире.