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Пропавшего сына главы «Гемотеста» нашли во Владимирской области

МВД нашло пропавшего сына главы «Гемотеста», за которого требовали выкуп
Молодого человека нашли во Владимирской области. Телефонные мошенники требовали у отца выкуп. По схожей схеме ранее были реализованы «похищения» минимум двух человек — матери советника сенатора и жены бывшего командующего ВДВ
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов нашли сына генерального директора крупной сети медицинских лабораторий, сообщило «МВД Медиа». Молодого человека обнаружили на съемной квартире в городе Гороховце во Владимирской области. Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что речь идет о сыне основателя «Гемотеста».

«Мы не комментируем данную информацию», — сообщили РБК в пресс-службе «Гемотеста».

Как пишет «112», после пропажи сына Акима главе компании Рудиму Газиеву стали звонить неизвестные, которые требовали выкуп. По информации Mash, злоумышленники просили $1 млн и дали на поиск суммы один день.

Известно минимум о двух случаях, когда злоумышленники действовали по схожей схеме. В апреле они требовали выкуп у Елены Силкиной, которая работает советником сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Неизвестные позвонили женщине и сообщили, что похитили ее 77-летнюю мать. Позже ту нашли в Тверской области. По версии следствия, телефонные мошенники под обманным предлогом вынудили пожилую женщину уйти из дома, лишили возможности общаться с родными и склонили к передаче им крупной суммы. По информации «112», фактически женщину не похищали: она ездила на подмосковных электричках по маршруту, который навязали мошенники, а затем выехала за пределы региона и остановилась в одной из гостиниц в Твери. По факту произошедшего СК завел дело по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве.

В мае произошел второй случай. Неизвестные потребовали выкуп за пропавшую жену у бывшего командующего ВДВ Александра Колмакова, сообщили источники РБК. Позже женщину нашли в Подмосковье. Как писал «112», она находилась на съемной квартире.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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Любовь Порываева
«Гемотест» выкуп вымогательство
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