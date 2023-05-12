У бывшего командующего ВДВ потребовали выкуп за жену

Неизвестные потребовали у Колмакова более 1 млн руб. Позже его супругу нашли на съемной квартире в Подмосковье. Ранее в апреле похожий случай произошел с советницей сенатора, у которой также потребовали выкуп за мать

Бывший командующий ВДВ Александр Колмаков обратился в полицию: по его словам, неизвестные по телефону потребовали у него выкуп более 1 млн руб. за пропавшую жену. О том, что гражданин с такими же ФИО и датой рождения, как у экс-командующего, подал заявление в правоохранительные органы, сообщили источники РБК в МВД и в территориальном отделе полиции. О похищении жены экс-командующего ВДВ также писали телеграм-каналы «112» и Baza.

По словам источников РБК, Колмаков обратился в полицию в ночь на 11 мая. Мужчина рассказал, что его жена перестала выходить на связь после того, как ушла на работу утром 10 мая.

Вечером домой супруга не вернулась, а Колмакову начали звонить неизвестные. Угрожая применить насилие, они потребовали от бывшего командующего выкуп более 1 млн руб. Тот с требованиями согласился, но деньги передавать не собирался и пошел в полицию.

РБК обратился в пресс-службу столичного главка МВД с просьбой уточнить, проводится ли проверка по факту похищения женщины в Москве. В управлении ответили, что женщину нашли.

«Менее суток понадобилось сотрудникам УВД по ЦАО для установления местонахождения пропавшей женщины, которую обнаружили на территории Московской области. В настоящее время жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает. Она находится с членами семьи», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации «112», жену Колмакова нашли на съемной квартире.

По похожей схеме злоумышленники в апреле требовали выкуп у Елены Силкиной, которая работает советником сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Неизвестные позвонили женщине и сообщили, что похитили ее 77-летнюю мать. Они потребовали 2 млн руб. Телефон пожилой женщины был вне зоны доступа сети, а дома ее не оказалось.

Позже мать Силкиной нашли в Тверской области. По версии следствия, пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые под обманным предлогом вынудили ее уйти из дома, лишили возможности общаться с родными и склонили к передаче им крупной суммы. По информации «112», фактически женщину не похищали: она ездила на электричках в Московской области по маршруту, который навязали мошенники, а потом выехала за пределы региона и остановилась в одной из гостиниц в Твери. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве.