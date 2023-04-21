Пропавшую в Москве мать советника сенатора нашли в Тверской области

Женщина пропала несколько дней назад, а ее дочери позвонили неизвестные и потребовали выкуп в размере 2 млн руб. СК завел дело по статье о незаконном лишении свободы, но следствие полагает, что женщины стали жертвами мошенников

Фото: Татьяна Силина / ТАСС

Пропавшая в Москве 77-летняя женщина нашлась в Тверской области, ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщила журналистам помощник руководителя ГУ СК по столице Юлия Иванова, передает «РИА Новости». Речь идет о Татьяне Адабаш — матери Елены Силкиной. которая работает советником сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко, отмечает агентство.

Силкина виделась с матерью днем 16 апреля, а вечером того же дня ей позвонили неизвестные и сообщили, что та похищена, а также потребовали выкуп в размере 2 млн руб., сообщила Baza. Телефон пожилой женщины был вне зоны доступа сети, а дома ее не оказалось.

20 апреля Следственный комитет сообщил о возбуждении дела из-за пропажи пожилой женщины в Москве. Расследование ведется по двум статьям — «Незаконное лишение свободы» (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и «Вымогательство» (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые под обманным предлогом вынудили ее уйти из дома, лишили возможности общаться с родственниками и склонили к передаче им крупной суммы.

По данным телеграм-канала «112», фактически женщину не похищали, она ездила на электричках в Московской области по маршруту, который ей назвали мошенники, а потом выехала за пределы региона и остановилась в одной из гостиниц в Твери.

В СК отметили, что женщину доставят к следователю для установления всех обстоятельств произошедшего.