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Суд рассмотрит дело о хищении ₽14 млн в секретном предприятии Минобороны

«Ъ»: в суд передали дело о махинациях на ₽14 млн при работе над спецпроектом «Электра»
Гарнизонный суд рассмотрит дело о мошенничестве в засекреченном предприятии Минобороны, разрабатывающем оборудование для слежки через спутники и дроны. Следствие считает, что экс-сотрудник вывел ₽14 млн через «мертвые души»
Фото: Иван Родионов / РИА Новости
Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В Московский гарнизонный военный суд передано уголовное дело против бывшего сотрудника одного из самых секретных военных предприятий, руководителя 101-го отдела «18 ЦНИИ» Минобороны России подполковника Максима Чаровского, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, это предприятие занимается разработкой спецоборудования, которое предназначается для проведения через спутники и беспилотники разведывательных мероприятий в интересах ГРУ, из-за чего его работа засекречена.

Как считает следствие, в апреле 2018 года Чаровский и замначальника 508-го военного представительства Минобороны майор Антон Нужненко обеспечили заключение договора с компанией «ЮВС Авиа», которую возглавлял Владимир Агамалян. Фирма обязалась провести опытно-конструкторские работы в рамках спецпроекта «Электра-ОБ», составить технологические и конструкторские документы, создать опытный образец, выполнить испытания и серийное производство продукции.

Следователи выяснили, что все предусмотренные договором работы могут и должны выполнять сотрудники самого предприятия Минобороны, а частную компанию привлекли только для зищения бюджетных средств через выплаты «мертвым душам». Сначала в деле говорилось, что семерым гражданским лицам перечислили на банковские карты около 5,3 млн руб., теперь сумма ущерба выросла до 14 млн руб.

Чаровского обвиняют по статье об особо крупном мошенничестве (ст. 4 ст. 159 УК), он стал единственным из четырех обвиняемых, кто не стал просить досудебного соглашения. Подполковник настаивает, что частная компания выполняла работу и именно на эти цели перечислялись средства.

В середине мая суд приговорил бизнесменов Курбана Абаева и Анатолия Бокова по обвинению в хищении порядка 76 млн руб. при выполнении госконтракта для Минобороны на поставку биометрии для столовых. Обвинение сочло, что Абаев и Боков поставили китайские датчики считывания отпечатка пальца и программное обеспечение, позволяющее их распознавать, по завышенной на 76 млн руб. цене. Предприниматели вину не признали.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны махинации мошенничество коррупция ГРУ
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