Таджикистан начал антитеррористическую операцию на границе с Афганистаном

На прошлой неделе в административном центре области начались митинги, участники которых требовали отставки местных властей. Антитеррористическая операция началась после того, как группа людей перекрыла трассу близ границы с КНР

Фото: Сергей Жуков / ТАСС

Правоохранительные органы Таджикистана начали антитеррористическую операцию в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), сообщили изданию «Ховар» в МВД республики. Там пояснили, что накануне члены организованной преступной группы перекрыли международную трассу Душанбе — Кульма у границы с Китаем. Операция была начата, чтобы восстановить движение, а в действиях толпы власти усмотрели признаки террористических преступлений.

Члены группировки при поддержке международных террористических организаций получили из-за рубежа оружие и боеприпасы и привлекли иностранных наемников для организации терактов, утверждают в МВД. По версии ведомства, цель преступников — дестабилизация ситуации и разрушение основ конституционного строя.

В сообщении на сайте МВД указано, что в блокировавшую дорогу группировку входят 200 человек. Более 70 из них было задержаны, восемь — ликвидированы. У членов ОПГ изъяли коктейли Молотова и оружие. Гражданское население не пострадало.

Сейчас ситуация в районе стабильная, отметили в МВД.

ГБАО — крупнейший регион Таджикистана, граничит с Китаем и Афганистаном. В Нагорном Бадахшане живут мусульмане-исмаилиты, а жители остальной территории страны — сунниты. По словам эксперта по проблемам этнических меньшинств в Таджикистане Сарвара Амирова, молодежь региона отказывается признавать себя таджиками и идентифицирует себя как памирцев, но попытки самоопределения власти трактуют как проявление сепаратизма.

После гражданской войны между сторонниками центральных органов власти и объединенной оппозиции, вспыхнувшей в Таджикистане после распада СССР, в ГБАО появились неформальные лидеры из числа бывших полевых командиров. По данным Crisis Group, они контролируют политическую жизнь и организованную преступность и по своему влиянию превосходят центральное правительство, а жители региона считают их защитниками местных интересов и ценностей. Их сторонники на протяжении последних десятилетий неоднократно вступали в столкновения с правительственными силами.

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Очередное обострение началось 14 мая в городе Хорог (административный центр ГБАО). Там прошел митинг, в котором, по данным Pamirdailynews, участвовали более 1000 человек. Издание «Бомдод» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о 200 участниках демонстрации. По данным портала, протестующие требовали освобождения участников ноябрьских протестов, начавшихся после убийства милиционерами местного жителя, и отставки главы ГБАО Алишера Мирзонаботова и мэра города Ризо Назарзоды. Мирзонаботов возглавил регион после отставки Ёдгора Файзова — популярного среди населения главы ГБАО, который вступил в должность в 2018 году.

Вечером 15 мая в прокуратуре Таджикистана назвали митинг незаконной акцией, обвинили в его организации одного из неформальных лидеров Махмадбокира Махмадбокирова и предупредили, что будут расценивать такие действия как терроризм (наказание — от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения).

16 мая в городе вновь произошли беспорядки, организованные ОПГ Махмадбокирова, заявили власти. Демонстранты напали на сотрудников правоохранительных органов в зале суда, взорвав ручную гранату. В результате несколько сотрудников милиции были ранены, один из нападавших убит. Против зачинщиков беспорядков возбудили уголовное дело. «Бомдод» писал, что милиция применяла против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ. В результате один местный житель погиб, трое были ранены.