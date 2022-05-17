Против протестующих в Таджикистане применили слезоточивый газ

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В Таджикистане в городе Хорог (административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против участников митингов, передает новостной портал «Бомдод».

По словам источников портала, группа протестующих пыталась добраться из района Бархорог (Верхний Хорог) до площади Исмаила Сомони в центре Хорога, однако полицейские преградили им путь в районе Чинака, использовав резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным источников «Бомдод», а также портала Pamir Daily News, в результате разгона протестов погиб 30-летний житель Хорога Замир Назаршоев. Как передает Pamir Daily News, от двух до шести человек получили ранения разной степени тяжести, «Бомдод» пишет, что шестеро человек пострадали.

В Хороге отключен интернет, часть протестующих заблокировала трассу Душанбе — Хорог — Кулма на участке, который проходит через Бархорог.

Акции протеста в Таджикистане идут с 14 мая. В тот день в микрорайоне Бархорог прошел митинг с участием около 200 человек. Протестующие требуют отставки главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, привлечения к ответственности виновных в гибели 29-летнего местного жителя Гулбиддина Зиёбекова в ноябре 2021 года, освобождения задержанных после ноябрьских протестов, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана.

РБК направил запрос в МВД Республики Таджикистан.