Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 00:42
В США заявили, что Байден хочет поехать на Украину, но пока не планирует Политика, 00:36
Зеленский заявил, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми Политика, 00:35
Винер словами Путина оценила запрет показа Олимпиад в России Спорт, 00:30
Против протестующих в Таджикистане применили слезоточивый газ Политика, 00:23
Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 00:09
В России подорожали унитазы Общество, 00:00
С «Азовстали» выехали 10 автобусов с украинскими военными Политика, 16 мая, 23:40
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 16 мая, 23:38
Главы МИД ЕС выделят Украине военную помощь на €500 млн Политика, 16 мая, 23:22
Клуб НХЛ подписал контракт с рекордсменом сборной России Спорт, 16 мая, 23:14
Генсек ООН предложил смягчить ограничения на экспорт калия из России Политика, 16 мая, 23:08
Умер первоиерарх Русской зарубежной церкви Иларион Общество, 16 мая, 23:01
В Кремле запланировали создать детское движение в юбилей пионерии Политика, 16 мая, 22:54
Политика ,  
0 

Против протестующих в Таджикистане применили слезоточивый газ

Video

В Таджикистане в городе Хорог (административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против участников митингов, передает новостной портал «Бомдод».

По словам источников портала, группа протестующих пыталась добраться из района Бархорог (Верхний Хорог) до площади Исмаила Сомони в центре Хорога, однако полицейские преградили им путь в районе Чинака, использовав резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным источников «Бомдод», а также портала Pamir Daily News, в результате разгона протестов погиб 30-летний житель Хорога Замир Назаршоев. Как передает Pamir Daily News, от двух до шести человек получили ранения разной степени тяжести, «Бомдод» пишет, что шестеро человек пострадали.

В Хороге отключен интернет, часть протестующих заблокировала трассу Душанбе — Хорог — Кулма на участке, который проходит через Бархорог.

Акции протеста в Таджикистане идут с 14 мая. В тот день в микрорайоне Бархорог прошел митинг с участием около 200 человек. Протестующие требуют отставки главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, привлечения к ответственности виновных в гибели 29-летнего местного жителя Гулбиддина Зиёбекова в ноябре 2021 года, освобождения задержанных после ноябрьских протестов, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана.

РБК направил запрос в МВД Республики Таджикистан.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Instacart Сильнейший конкурент Amazon выходит на IPO: что нужно знать инвесторам
Статьи
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Фото: John Locher / AP Как инвестору заработать на борьбе с лишним весом. Дайджест
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Пять финтех-стартапов под грифом «самый»
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Материалы к статье
Теги
Таджикистан акции протеста митинг слезоточивый газ
Материалы по теме
Три человека погибли и 150 пострадали во время протестов на Шри-Ланке
Общество
В Ереване задержали 70 протестующих и сына второго президента Армении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter