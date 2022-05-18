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В Красноярске возбудили уголовное дело из-за истязаний в детском саду

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по факту истязания воспитанников частного детского сада. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

«По результатам процессуальной проверки по сообщению, размещенному в СМИ, по факту жестокого обращения с воспитанниками частного детского сада возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего воспитателя по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК России («Истязание»)», — сообщили в СК. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в апреле 2022 года воспитатель детского сада «Город детства» допускала с детьми жестокое обращение, применяя к ним физическую силу, а также материлась в присутствии детей. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, уточнили в СК.

В Иркутской области возбудили дело об истязании детей в интернате
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Фото:Олег Яковлев / РБК

В декабре прошлого года в Мордовии по подозрению в истязании детей задержали иерея Сергия Смолякова. Всего в его семье воспитывались 12 детей — и родные, и приемные. Шестерым потерпевшим систематически наносились побои, им не давали есть и спать. Приемная дочь подозреваемого сообщила следователям, что в 2005 и 2013 годах, когда ей было шесть и 13 лет, отчим совершил в ее отношении «иные действия сексуального характера».

Против священника возбуждено уголовное дело об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также о насильственных действиях сексуального характера (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК ст. 156 УК и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК).

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Теги
истязание Дети Красноярский край СК уголовное дело
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