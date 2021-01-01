В Мордовии по подозрению в истязании детей задержали священника

В Мордовии задержали священника, подозреваемого в истязании несовершеннолетних. По словам потерпевших, их избивали, заставляли работать на автосервисе, периодически не давали есть и спать, запрещали ходить в школу

Сергиий Смоляков (Фото: Ольга Смолякова-Куликова / VK)

В Мордовии по подозрению в истязании несовершеннолетних задержали мужчину, сообщается на сайте СУ СКР по республике. Всего в его семье воспитывались 12 детей — и родные, и приемные.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что речь идет об иерее Сергии Смолякове. О задержании Смолякова также написали издание «Столица С» и «РИА Новости».

По версии следствия, шестерым потерпевшим систематически наносились побои, им не давали есть и спать. Приемная дочь подозреваемого сообщила следователям, что в 2005 и 2013 годах, когда ей было шесть и 13 лет, отчим совершил в ее отношении «иные действия сексуального характера».

Возбуждено уголовное дело об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также о насильственных действиях сексуального характера (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК России, ст. 156 УК и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК).

Сейчас следователи устанавливают местонахождение еще двоих приемных детей из этой семьи — известно, что с сентября 2020 года они находятся в Абхазии.