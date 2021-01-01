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В Мордовии по подозрению в истязании детей задержали священника

В Мордовии задержали священника, подозреваемого в истязании несовершеннолетних. По словам потерпевших, их избивали, заставляли работать на автосервисе, периодически не давали есть и спать, запрещали ходить в школу
Сергиий Смоляков
Сергиий Смоляков (Фото: Ольга Смолякова-Куликова / VK)

В Мордовии по подозрению в истязании несовершеннолетних задержали мужчину, сообщается на сайте СУ СКР по республике. Всего в его семье воспитывались 12 детей — и родные, и приемные.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что речь идет об иерее Сергии Смолякове. О задержании Смолякова также написали издание «Столица С» и «РИА Новости».

По версии следствия, шестерым потерпевшим систематически наносились побои, им не давали есть и спать. Приемная дочь подозреваемого сообщила следователям, что в 2005 и 2013 годах, когда ей было шесть и 13 лет, отчим совершил в ее отношении «иные действия сексуального характера».

Возбуждено уголовное дело об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также о насильственных действиях сексуального характера (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК России, ст. 156 УК и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК).

Сейчас следователи устанавливают местонахождение еще двоих приемных детей из этой семьи — известно, что с сентября 2020 года они находятся в Абхазии.

В Ардатовской епархии Мордовской митрополии сообщили, что священник с такой фамилией находится за штатом по состоянию здоровья и не служил около полугода, передает «РИА Новости». Ранее он был настоятелем Никольской церкви в селе Сорлиней Чамзинского района.

Представитель епархии уточнил агентству, что к служению Смолякова претензий не было, но епархия отвечает за него только как за священника, не вмешиваясь в его семейные дела. РБК направил запрос в Ардатовскую епархию.

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Дети Смоляковых рассказали изданию Info-RM, что родители избивали их, могли связать и посадить в подпол. В разговоре с Readovka потерпевшие сообщили, что отец сделал детей вегетарианцами-сыроедами, но сам не стал отказываться от мяса и горячей пищи. Также Смоляков, утверждают они, запрещал им ходить в школу и заставлял работать на семейном автосервисе.

В сентябре руководителя религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия» из Оренбургской области Николая Стремского обвинили в совершении развратных действий в отношении 11 несовершеннолетних.

Автор
Любовь Порываева
священник Мордовия истязание дети приемные дети
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