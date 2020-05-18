Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции

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Прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям об утечке паспортных данных людей, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.

«Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу», — отметила она.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции граждан оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов. Как передает издание, наличие данных в открытом доступе подтвердили компании, которые занимаются исследованиями в области кибербезопасности.

Telegram-канал «Нора ежика» выяснил, что эти паспортные данные можно найти в открытом доступе при помощи уникального идентификатора начислений (УИН) штрафа.