Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции
Прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям об утечке паспортных данных людей, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.
«Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу», — отметила она.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции граждан оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов. Как передает издание, наличие данных в открытом доступе подтвердили компании, которые занимаются исследованиями в области кибербезопасности.
Telegram-канал «Нора ежика» выяснил, что эти паспортные данные можно найти в открытом доступе при помощи уникального идентификатора начислений (УИН) штрафа.