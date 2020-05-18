Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома

Причиной тому президент назвал распространение коронавируса COVID-19. Он призвал верующих отказаться от коллективных молитв и традиции собираться большими компаниями

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в рамках совещания с руководством и представителями общественности Дагестана обратился к мусульманам с просьбой отметить праздник Ураза-байрам в домашних условиях в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как отметил глава государства, в Дагестане трепетно относятся к этому празднику и берегут обычаи. «Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями», — сказал Путин. Он выразил надежду на то, что «это авторитетное слово обязательно будет услышано».

Президент напомнил, что сейчас идет священный для мусульман месяц Рамадан, который в этом году начался 24 апреля, а завершится через пять дней, 23 мая, «перед большим праздником Ураза-байрам».

По последним данным, Дагестан находится на пятом месте по числу заразившихся коронавирусом COVID-19. В регионе зафиксировали 3460 случаев инфицирования. Кроме того, республика является одним из лидеров среди российских регионов по числу летальных исходов (29 человек).