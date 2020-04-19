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Саудовские власти рекомендовали мусульманам в Рамадан молиться дома

Мусульман во всем мире призвали избегать массовых собраний, чтобы замедлить распространение коронавируса. Во всех мечетях королевства с марта приостановлено проведение массовых молитв
Фото: Amr Nabil / AP

Высший религиозный орган Саудовской Аравии Совет старейших ученых призвал мусульман во всем мире молиться дома в течение месяца Рамадан, передает агентство SPA. В этом году его начало приходится на 24 апреля.

Верующим рекомендовали избегать массовых собраний, так как они являются основной площадкой для распространения коронавирусной инфекции COVID-19. «Мусульмане <…> должны помнить, что сохранение жизни людей — это великий поступок, который приближает их к Богу», — говорится в заявлении.

Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз аль-Шейх 17 апреля также призвал мусульман во время Рамадана молиться дома. Если вспышка инфекции продолжится, то же касается и Ураза-байрама, одного из главных праздников в исламе, который ознаменовывает конец священного месяца.

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В середине марта в королевстве приостановили проведение массовых молитв во всех мечетях, за исключением двух в Мекке и Медине. Затем из-за угрозы распространения коронавируса запрет распространили и на них. В рамках мер по борьбе с заболеванием власти на неопределенный срок отложили проведение умры (малый хадж) для подданных и иностранцев, проживающих в Саудовской Аравии.

В стране также приостановлено международное авиасообщение, отменены все спортивные мероприятия.

Первый случай заражения COVID-19 в Саудовской Аравии был зарегистрирован в начале марта — заболевшим оказался подданный королевства, который прибыл в страну из Ирана транзитом через Бахрейн. По состоянию на 18 апреля в королевстве подтверждено 8274 случая заболевания, умерли 92 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также выпустила рекомендации для мусульман в Рамадан. Верующих в том числе призвали соблюдать социальную дистанцию в 1 м, избегать физического контакта и мест массового скопления людей, уменьшить употребление табака и так далее.

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Источник: JHU
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Саудовская Аравия, мусульмане, Рамадан
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