Саудовские власти рекомендовали мусульманам в Рамадан молиться дома

Мусульман во всем мире призвали избегать массовых собраний, чтобы замедлить распространение коронавируса. Во всех мечетях королевства с марта приостановлено проведение массовых молитв

Фото: Amr Nabil / AP

Высший религиозный орган Саудовской Аравии Совет старейших ученых призвал мусульман во всем мире молиться дома в течение месяца Рамадан, передает агентство SPA. В этом году его начало приходится на 24 апреля.

Верующим рекомендовали избегать массовых собраний, так как они являются основной площадкой для распространения коронавирусной инфекции COVID-19. «Мусульмане <…> должны помнить, что сохранение жизни людей — это великий поступок, который приближает их к Богу», — говорится в заявлении.

Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз аль-Шейх 17 апреля также призвал мусульман во время Рамадана молиться дома. Если вспышка инфекции продолжится, то же касается и Ураза-байрама, одного из главных праздников в исламе, который ознаменовывает конец священного месяца.

В середине марта в королевстве приостановили проведение массовых молитв во всех мечетях, за исключением двух в Мекке и Медине. Затем из-за угрозы распространения коронавируса запрет распространили и на них. В рамках мер по борьбе с заболеванием власти на неопределенный срок отложили проведение умры (малый хадж) для подданных и иностранцев, проживающих в Саудовской Аравии.