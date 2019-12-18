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«ВКонтакте» запустила собственное медиа

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает собственное издание «Фокус». Оно освещает самые обсуждаемые в соцсети темы, рассказывает о трендах и знакомит с различными сервисами, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Часть материалов издания связана с продуктами «ВКонтакте». В них, например, рассказывается о «неочевидных функциях» соцсети и даются объяснения терминов из рекламного кабинета. Также в этих публикациях редакция приглашает пользователей к участию в соревнованиях, стажировках и других мероприятиях.

«Каждый день мы выпускаем редакционные статьи, советы экспертов, вдохновляющие интервью, плейлисты и тематические подборки — например, трендовых пабликов или мемов», — рассказал главный редактор «Фокуса» Влад Леготкин.

Читать «Фокус» можно на сайте соцсети или в «Рекомендациях» в мобильном приложении.

В этом месяце «ВКонтакте» также запустила новый раздел «Воспоминания». В нем пользователи могут увидеть записи и фото, размещенные на личной странице в этот же день год или несколько лет назад.

Теги: Вконтакте, медиа
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