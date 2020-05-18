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Бывшего депутата заподозрили в попытке продать старые ИВЛ по ₽700 тыс.

Приобретенные за 5 тыс. руб. аппараты попытались продать за 700 тыс. руб. Защита утверждает, что состава преступления не было, поскольку техника была в рабочем состоянии
Валерий Гельжинес
Валерий Гельжинес (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Правоохранительные органы заподозрили бывшего депутата Городской думы Нижнего Новгорода от «Справедливой России» Валерия Гельжинеса в организации незаконной схемы продажи устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как сообщает «Коммерсантъ», заработать он пытался вместе с неким Игорем Бортниковым, который ранее отбыл семилетний срок за грабеж.

По версии следствия, Гельжинес и Бортников приобрели компанию «Эко-Фарм», а затем через интернет купили в Костроме несколько сотен аппаратов ИВЛ. Каждый из них стоил 5 тыс. руб., поскольку аппараты были устаревшими, а разрешительной документации на их дальнейшую эксплуатацию не было. Были лишь данные метрологической экспертизы, гарантировавшей рабочее состояние техники после расконсервации. Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.

Технику доставили на склад в Раменском районе Московской области, а затем попытались продать. Каждый комплект техники (ИВЛ модели «Фаза-5НР» с наркозной приставкой «Фаза-5ПН» и реанимационным блоком) предприниматели оценили в 700 тыс. руб.

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Сборка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО &laquo;Уральский приборостроительный завод&raquo;

Реализовать аппараты, однако, не удалось. Первым покупателем оказался оперативник подмосковного ОБЭПиК. После беседы, в ходе которой продавцы пообещали за 2 тыс. руб. добавить к аппаратам ИВЛ недостающую разрешительную документацию, они были задержаны.

Бортников арестован по обвинению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК), Гельжинес проходит по делу в качестве подозреваемого. Его адвокат считает, что никакого состава преступления не было, поскольку сами аппараты находятся в рабочем состоянии, пишет «Коммерсантъ».

В конце апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело после поставки во Владимирскую область 50 аппаратов ИВЛ, срок эксплуатации которых истек 15 лет назад. Утверждалось, что в больницу аппараты общей стоимостью 6 млн руб. были переданы «под видом благотворительной помощи» от некой коммерческой организации, которая приобрела их «в обществе с ограниченной ответственностью города Костромы». Во Владимирской областной администрации РБК сообщили, что просроченные аппараты были проверены специальной комиссией и не поступили на баланс медицинских учреждений региона.

Автор: Артем Филипенок
Теги: мошенничество
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