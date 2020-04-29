Во Владимире заявили о не дошедших до больницы просроченных аппаратах ИВЛ
Просроченные на 15 лет аппараты искусственной вентиляции легких, по факту поставки которых во Владимирскую область было возбуждено уголовное дело, не поступали на баланс Владимирской городской больницы № 6 или других медицинских учреждений региона. Об этом РБК сообщила председатель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Татьяна Метелкина.
«Поступившие аппараты ИВЛ были проверены специальной комиссией. На баланс данное оборудование не поступало», — добавила она.
Метелкина также отметила, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил письмо на имя областного прокурора и начальника местного управления ФСБ с просьбой организовать проверку по фактам распространения информации о причастности должностных лиц к закупке и поставке в медицинские учреждения просроченных аппаратов ИВЛ.
Уголовное дело после поставки 50 просроченных аппаратов во Владимирскую область СК возбудил 22 апреля. Выяснилось, что они были выпущены в 1999–2001 годах, а их срок эксплуатации истек еще 15 лет назад.
Утверждалось, что в больницу аппараты общей стоимостью 6 млн руб. были переданы «под видом благотворительной помощи» от некой коммерческой организации, которая приобрела их «в обществе с ограниченной ответственностью города Костромы».
В начале апреля сообщалось, что депутат Госдумы от Владимирской области Григорий Аникеев (в 2019 году был признан думцем с самым высоким доходом, заработав за предыдущий год 2,3 млрд руб.) за собственный счет приобрел для больниц региона 50 аппаратов ИВЛ. Позднее депутат, возглавляющий также патриотическую общественную организацию «Милосердие и порядок», пояснил, что приобрести новые аппараты ИВЛ у их производителей оказалось невозможно, а потому были куплены приборы, много лет пролежавшие на складах. Аникеев утверждал, что аппараты никогда не были в эксплуатации, а все время находились на консервации.