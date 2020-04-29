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Во Владимире заявили о не дошедших до больницы просроченных аппаратах ИВЛ

В областной администрации сообщили, что аппараты проверила специальная комиссия, и на баланс медучреждений они не поступили. Следственный комитет неделю назад сообщил, что завел дело из-за их поставки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Просроченные на 15 лет аппараты искусственной вентиляции легких, по факту поставки которых во Владимирскую область было возбуждено уголовное дело, не поступали на баланс Владимирской городской больницы № 6 или других медицинских учреждений региона. Об этом РБК сообщила председатель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Татьяна Метелкина.

«Поступившие аппараты ИВЛ были проверены специальной комиссией. На баланс данное оборудование не поступало», — добавила она.

Метелкина также отметила, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил письмо на имя областного прокурора и начальника местного управления ФСБ с просьбой организовать проверку по фактам распространения информации о причастности должностных лиц к закупке и поставке в медицинские учреждения просроченных аппаратов ИВЛ.

СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу
Общество
Фото: Денис Гришкин / ТАСС

Уголовное дело после поставки 50 просроченных аппаратов во Владимирскую область СК возбудил 22 апреля. Выяснилось, что они были выпущены в 1999–2001 годах, а их срок эксплуатации истек еще 15 лет назад.

Утверждалось, что в больницу аппараты общей стоимостью 6 млн руб. были переданы «под видом благотворительной помощи» от некой коммерческой организации, которая приобрела их «в обществе с ограниченной ответственностью города Костромы».

В начале апреля сообщалось, что депутат Госдумы от Владимирской области Григорий Аникеев (в 2019 году был признан думцем с самым высоким доходом, заработав за предыдущий год 2,3 млрд руб.) за собственный счет приобрел для больниц региона 50 аппаратов ИВЛ. Позднее депутат, возглавляющий также патриотическую общественную организацию «Милосердие и порядок», пояснил, что приобрести новые аппараты ИВЛ у их производителей оказалось невозможно, а потому были куплены приборы, много лет пролежавшие на складах. Аникеев утверждал, что аппараты никогда не были в эксплуатации, а все время находились на консервации.

Авторы: Майя Бобенко, Артем Филипенок
Теги: Владимирская область
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