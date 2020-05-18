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В Канаде разбился военный самолет

Самолет пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» разбился на западе страны. Он участвовал в туре «Операция «Вдохновение», проводящегося в честь «канадцев, помогающих в борьбе с распространением коронавируса», сообщала CBC
Фото: Zou Zheng / Xinhua / Global Look Press
Фото: Zou Zheng / Xinhua / Global Look Press

В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.

«Канадским королевским ВВС стало известно о том, что самолет канадских сил The Snowbirds («Снегири». — РБК) потерпел крушение в окрестностях [города] Камлупс, Британская Колумбия. Наша первоочередная задача сейчас — определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб», — говорится в сообщении канадских ВВС в Twitter.

По информации пресс-службы аэропорта Камлупса, к месту крушения направились бригады экстренных служб и спасательные воздушные суда.

Как сообщила одна из очевидцев, в результате крушения погибла женщина, находившая в самолете, передает телеканал Global News. Пилоту, по словам свидетельницы случившегося, удалось катапультироваться: он приземлился на крышу одного из домов.

Самолет разбился почти сразу после взлета, сообщил телеканалу другой очевидец. По его словам, самолет выполнил бочку, после чего произошла вспышка и пилот катапультировался. Затем самолет накренился и начал падать, добавил он.

По данным канадской радиостанции CBC, «Снегири» участвовали в туре «Операция «Вдохновение», проводимого в честь «канадцев, помогающих в борьбе с распространением коронавируса». Запись их полета опубликована в Twitter.

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В штате Флорида в США во время тренировочного полета 15 мая упал американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Пилот катапультировался, и его доставили в больницу при военной базе. Других пострадавших не было.

Автор: Виктория Полякова
Теги: самолет, авиакатастрофа, Канада
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