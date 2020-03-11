В столице Пакистана упал военный самолет

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Военный самолет упал в Исламабаде, на месте работают военные и полиция, сообщает Daily Pakistan. Данных о погибших пока нет.

Пакистанский телеканал Geo News передает, что упал истребитель F-16. После крушения он загорелся. Источники телеканала передали, что экипаж выполнял тренировку в рамках подготовки к Дню Пакистана — национального праздника, который отмечается 23 марта.

«Мы устанавливаем потери», — сказал представитель ВВС страны Reuters.