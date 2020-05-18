Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 мая

В Москве приостановили проекты по благоустройству города, созданы две прогнозные модели по заболеваемости в регионах; главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 281 тыс. Всего в стране от COVID-19 умер 2631 человек, выздоровели с начала эпидемии более 67 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве приостановили финансирование проектов по благоустройству улиц. На паузе находятся проекты на сумму 350 млрд руб. Часть этих средств пойдет на перепрофилирование больниц под прием пациентов с коронавирусом и закупку дезинфицирующих средств.

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится, свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан». На вопрос о том, какие отрасли больше всего пострадали от кризиса, связанного с последствиями распространения коронавирусной инфекции, 82,9% опрошенных назвали ресторанную отрасль. Проблемы в индустрии моды и красоты отметил 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%.

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии. Вернуться смогут спортсмены и тренеры, у которых есть действующий договор, заключенный с российской спортивной организацией. Запрет на въезд иностранцам в страну действует с 18 марта.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России удалось остановить рост количества новых случаев заражения коронавирусом и стабилизировать ситуацию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также предупредила, что ограничения необходимо соблюдать и дальше, не допуская исключений.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса. Она объяснила это тарифами, которые установлены на оказание медицинской помощи, связанной с заболеванием этой инфекцией.

В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах. Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов. Согласно модели офиса по математическому моделированию УГАТУ и БГУ, пик заболеваемости по России прошел 8–9 мая, когда ежесуточный прирост подтвержденных случаев составлял около 10,5 тыс.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,525 млн человек, 307 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,7 млн человек, более 315 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных перешагнуло отметку 1,48 млн человек. Россия находится на втором месте (281 тыс.), Великобритания — на третьем (244 тыс.), Бразилия — на четвертом (241 тыс.), Испания — на пятом месте (230 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Дональд Трамп заявил о значительном снижении новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в США. По его словам, эта информация является для него «хорошей новостью».

Ранее Трамп озвучил возможные сроки появления вакцины от коронавируса в США. По его словам, вакцину могут разработать до конца текущего года или раньше. Говоря о ходе разработки вакцины, американский президент заявил, что «дела идут очень хорошо».

Ранее Трамп озвучил возможные сроки появления вакцины от коронавируса в США. По его словам, вакцину могут разработать до конца текущего года или раньше. Говоря о ходе разработки вакцины, американский президент заявил, что «дела идут очень хорошо». В Испании зафиксировали самый низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции за сутки впервые с 12 марта. Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что в стране за сутки скончались 87 человек с ранее подтвержденным COVID-19. Глава кабмина добавил, что всего в Испании был выявлен 421 новый случай коронавируса, что на 21% выше показателя за 16 мая.

Источники из России распространяют в Евросоюзе теории заговора и дезинформацию о коронавирусе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано. По его словам, ложную информацию распространяют официальные и поддерживаемые российским государством источники.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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