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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Пилот лайнера Utair решил вернуться во Внуково из-за неполадок с шасси
У лайнера Boeing 737, вылетевшего в Милан, возникли неполадки с шасси. Самолету пришлось вырабатывать топливо и готовиться к посадке во Внуково. На борту лайнера 109 пассажиров
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Командир Boeing 737 авиакомпании Utair, вылетевшего в Милан из Внуково, сообщил о внештатной ситуации, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«После взлета во Внуково у Boeing 737-800 возникли технические проблемы с шасси. Командир принял решение прекратить полет и для безопасной посадки сейчас вырабатывает топливо в зоне ожидания над Внуково. На борту рейса Москва — Милан 109 пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Милан, возвращается в аэропорт Внуково из-за неубранной стойки шасси, подтвердили РБК в пресс-службе аэропорта. Сейчас самолет вырабатывает топливо, уточнила представитель пресс-службы.

В ОРВД (госкорпорации по организации воздушного движения) уточнили, что у самолета не убрались три стойки шасси. Сигнал бедствия экипаж не подавал.

Согласно данным онлайн-табло Внуково, рейс UT 787 вылетел в Милан в 10:52, с запозданием почти в полчаса. Он направлялся в аэропорт Мальпенса, где должен был приземлиться в 13:56.

В 12:36, после выработки топлива, лайнер благополучно приземлился в аэропорту, сообщили РБК в ОРВД.

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Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Белоруссии

Ранее 14 мая СМИ сообщили о сигнале бедствия, который подал Boeing авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Москву из Калининграда. Как пояснили РБК в пресс-службе авиакомпании, лайнер тестировал системы по просьбе диспетчерских служб Белоруссии. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево.

Авторы: Мария Кокорева, Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: UTair, вынужденная посадка, Boeing 737
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