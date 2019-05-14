Пилот лайнера Utair решил вернуться во Внуково из-за неполадок с шасси

У лайнера Boeing 737, вылетевшего в Милан, возникли неполадки с шасси. Самолету пришлось вырабатывать топливо и готовиться к посадке во Внуково. На борту лайнера 109 пассажиров

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Командир Boeing 737 авиакомпании Utair, вылетевшего в Милан из Внуково, сообщил о внештатной ситуации, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«После взлета во Внуково у Boeing 737-800 возникли технические проблемы с шасси. Командир принял решение прекратить полет и для безопасной посадки сейчас вырабатывает топливо в зоне ожидания над Внуково. На борту рейса Москва — Милан 109 пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Милан, возвращается в аэропорт Внуково из-за неубранной стойки шасси, подтвердили РБК в пресс-службе аэропорта. Сейчас самолет вырабатывает топливо, уточнила представитель пресс-службы.

В ОРВД (госкорпорации по организации воздушного движения) уточнили, что у самолета не убрались три стойки шасси. Сигнал бедствия экипаж не подавал.

Согласно данным онлайн-табло Внуково, рейс UT 787 вылетел в Милан в 10:52, с запозданием почти в полчаса. Он направлялся в аэропорт Мальпенса, где должен был приземлиться в 13:56.