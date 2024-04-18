Рэпер Канье Уэст стал подозреваемым в деле об избиении в Лос-Анджелесе

TMZ сообщил, что Канье Уэст подозревается в нападении на мужчину. Делом занимается Департамент полиции Лос-Анджелеса. По версии представителя рэпера, так Канье Уэст ответил на избиение его жены

Канье Уэст (Фото: Ian West / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американского рэпера Канье Уэста подозревают в избиении мужчины, которого рэпер обвинил в насилии над своей женой Бьянкой Цензори, сообщил TMZ. Инцидент произошел 16 апреля в отеле Chateau Marmont на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Об этом также пишет Hollywood Life. Делом занимается Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD).

TMZ изначально предположил, что Канье Уэст ударил мужчину из-за того, что тот толкнул или схватил его жену.

«Слово «схватил» совершенно неадекватно для описания того, что произошло. Бьянка подверглась физическому нападению», — рассказал телеканалу FOX 11 представитель Уэста Майло Яннопулос. По его словам, напавший на Цензони не просто толкнул ее, но и избил жену рэпера.

Полиция не подтвердила FOX, что Уэст напрямую участвовал в конфликте. Однако ведомство сообщило, что приняло к сведению отчет, в котором мужчина несколько раз ударил другого мужчину в Chateau Marmont.

Полиция планирует поговорить со свидетелями и связаться с рэпером, чтобы узнать его версию происшествия, передает издание.

После удара Уэста мужчина не был госпитализирован и не нуждался в какой-либо медицинской помощи, написал TMZ.

Это не первый случай, когда Уэст оказывается в центре скандалов. В 2023 году полиция расследовала инцидент 2023 года, когда рэпер выхватил телефон у женщины, которая снимала его, и бросил его на проезжую часть. Источник в правоохранительных органах сообщил TMZ, что рэпер стал подозреваемым по делу в связи с инцидентом, но в итоге обвинение ему не предъявили.

В начале 2024 года мужчина подал на рэпера в суд за нападение и избиение, утверждая, что Уэст ударил его в центре Лос-Анджелеса еще в 2022 году.

В декабре 2022 года владелец соцсети Twitter (сейчас X, заблокирована на территории России) Илон Маск заблокировал Уэста в сервисе из-за антисемитских твитов. До этого из-за ксенофобных высказываний рэпера с ним разорвали контракты бренды одежды Adidas и Balenciaga. В июле 2023 года соцсеть восстановила аккаунт Уэста с рядом ограничений — он не сможет монетизировать свой аккаунт, а рядом с его публикациями не будет появляться реклама.