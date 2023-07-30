Twitter восстановил аккаунт рэпера Канье Уэста

Социальная сесть X (бывшая Twitter) восстановила аккаунт хип-хоп исполнителя Канье Уэста после восьми месяцев блокировки. В этом убедился корреспондент РБК.

При этом странице рэпера в соцсети будет работать с рядом ограничений: он не сможет монетизировать свой аккаунт, а рядом с его публикациями не будет появляться реклама.

Страница Канье Уэста была заблокирована из-за его антисемитских высказываний. Он опубликовал в Twitter изображение свастики внутри звезды Давид. Его аккаунты были заблокированы и в других соцсетях, включая Instagram (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

Ранее 1 декабря Уэст заявил на шоу конспиролога Алекса Джонса InfoWars, что он «видит хорошие вещи в Гитлере». «Каждый человек внес какой-то ценный вклад. Особенно Гитлер», — заявил рэпер. «Иисус может спасти каждого», — считает музыкант.

В марте, когда восстановили страницу Уэста в Instagram, он в первом же посте объявил, что перестал быть антисемитом. Артист пояснил, что изменить свое мнение его заставила актерская игра Джоны Хилла в фильме «Мачо и ботан» (Хилл исполняет роль Мортона Шмидта, или ботана).