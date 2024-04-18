Американцы забыли в такси искусственные ягодицы и автограф Тейлор Свифт

Клиенты Uber также оставили в машинах плакат Хиллари Клинтон, копченую свиную грудку и чемпионский пояс WWE. Самыми забываемыми вещами оказались телефоны, одежда и кошельки

Uber опубликовал список 50 самых необычных вещей, которые клиенты в США забыли в такси.

В перечень вошли в том числе живая черепаха, банка устриц, скелет крысы, два контейнера с пауками, свеча с надписью «увидимся в суде», плакат Хиллари Клинтон, копченая свиная грудка, искусственные ягодицы, автограф Тейлор Свифт в рамке, детектор пука, чемпионский пояс WWE, поднос с мясным пирогом, парик, тревожная кнопка и тест на отцовство.

Список потерянных вещей Uber публикует восьмой год. Компания также рассказывает, какие предметы оставляют в машинах чаще всего. Это телефоны, наушники, планшеты, кошельки, одежда, вейпы и ювелирные украшения.

Кроме того, Uber опубликовал список «самых забывчивых городов» в США. В десятку вошли Майами, Лос-Анджелес, Атланта, Хьюстон, Даллас и Орландо.

Uber выяснил, что 21 января – «самый забывчивый день» в году. Кроме того, чаще всего клиенты покидают такси, оставляя вещи, в период с 21:00 до 22:00.

Сервис отмечает, что лучший способ вернуть потерянное – связаться с водителем через приложение.

До весны 2023 года у Uber была доля в совместном предприятии с «Яндексом», последний выкупил ее у американской компании и стал единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.