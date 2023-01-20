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Число банкиров-миллионеров в Европе достигло исторического рекорда

Число банкиров-миллионеров в Европе в 2021 году выросло более чем на 40%
В 2021 году число банковских работников в странах ЕС с годовым заработком от 1 млн составило более 1,9 тыс. человек. Это рекордный показатель за все время сбора данных с 2010 года

В 2021 году число самых высокооплачиваемых сотрудников в европейских банках увеличилось на 41,5% по сравнению с 2020-м, следует из доклада Европейской службы банковского надзора (EBA).

За этот период количество банковских работников с годовым заработком €1 млн выросло с 1383 до 1957 человек. Это самый высокий показатель с начала сбора данных в 2010 году, отмечает The Guardian.

При подсчетах эксперты более не учитывают Великобританию, покинувшую Евросоюз в 2020 году. До этого Соединенное Королевство было неизменным лидером рейтинга: например, в 2017 году число банкиров из этой страны с заработком €1 млн составило 3567.

По итогам 2021-го большая часть прироста числа банкиров-миллионеров (70%) пришлась на Италию, Францию и Испанию. Наибольшее число высокооплачиваемых банкиров (589) проживают в Германии, затем идут Франция (371) и Италия (351). Самый высокооплачиваемый банкир работает в Испании: он заработал от €14 млн до €15 млн. Заработок еще троих — из Германии, Испании и Франции — составил по €13 млн –€14 млн. Их имен регулятор не называет.

Как заявили в EBA, рост числа высокооплачиваемых сотрудников связан с «хорошими финансовыми показателями деятельности учреждений», а также с «дальнейшим переездом сотрудников после Brexit из Великобритании в Евросоюз».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
банкиры миллионеры Евросоюз
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