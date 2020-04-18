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МВД объяснило порядок замены и выдачи паспортов во время карантина

Паспорта, срок которых истек после 1 февраля, останутся действительными до 15 июня. Какие-либо дополнительные справки при это не нужны, а тем, кому все же потребуется замена паспорта, выдадут его в обычном порядке, сообщили в МВД
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МВД разъяснило порядок выдачи и замены паспортов во время эпидемии коронавируса. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности. Согласно нему, до 15 июля действующими останутся документы, срок действия которых истек после 1 февраля.

«Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется. Тем не менее при необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через Единый портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью по телефону», — сообщили в МВД.

Для подростков, которым исполнилось 14 лет и которые не успели получить паспорт, основными удостоверениями личности до 15 июля станут свидетельство о рождении и загранпаспорт.

Сроки замены и выдачи паспортов после снятия антивирусных ограничений еще прорабатываются, сообщили в МВД. «В то же время все территориальные подразделения МВД России готовы рассматривать каждую возникающую ситуацию в индивидуальном порядке», — отметили в ведомстве.

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Общество

Отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности как минимум на три месяца, президент Владимир Путин поручил правительству 8 апреля. Он отметил, что сейчас гражданам «не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям».

Кроме того, президент принял ряд послаблений и для иностранных граждан. До 15 июня иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут остаться в России, не продлевая визу, вид на жительство и другие документы, по которым они находятся в стране. Продление не потребуется для разрешения на работу, патента, документов, разрешающих привлекать иностранных сотрудников.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: МВД, паспорт, коронавирус
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