МВД объяснило порядок замены и выдачи паспортов во время карантина

Паспорта, срок которых истек после 1 февраля, останутся действительными до 15 июня. Какие-либо дополнительные справки при это не нужны, а тем, кому все же потребуется замена паспорта, выдадут его в обычном порядке, сообщили в МВД

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МВД разъяснило порядок выдачи и замены паспортов во время эпидемии коронавируса. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности. Согласно нему, до 15 июля действующими останутся документы, срок действия которых истек после 1 февраля.

«Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется. Тем не менее при необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через Единый портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью по телефону», — сообщили в МВД.

Для подростков, которым исполнилось 14 лет и которые не успели получить паспорт, основными удостоверениями личности до 15 июля станут свидетельство о рождении и загранпаспорт.

Сроки замены и выдачи паспортов после снятия антивирусных ограничений еще прорабатываются, сообщили в МВД. «В то же время все территориальные подразделения МВД России готовы рассматривать каждую возникающую ситуацию в индивидуальном порядке», — отметили в ведомстве.