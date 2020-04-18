Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП

Глава Татарстана предложил премьеру включить в список получающих пособие по безработице индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Вторые должны получить помощь в том случае, если они ранее платили налоги, считает он

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова, передает «РБК-Татарстан».

Как отметила Галимова, на прошлой неделе кабмин постановил выдавать пособие по безработице в размере 12,1 тыс. руб. тем гражданам, кто потерял работу или был признан безработным с 1 марта этого года. Однако, как отметила она, в эту категорию не попадают индивидуальные предприниматели и самозанятые.

«В связи с этим президент Татарстана направил письмо в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой включить их в перечень, чтобы эти граждане также могли получить поддержку в это непростое время», — сказала пресс-секретарь.

Галимова уточнила, что глава республики имеет в виду тех самозанятых, кто не менее одного раза оплатил налог на профессиональный доход.