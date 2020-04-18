Пандемия коронавируса , 18 апр, 15:15
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Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер из-за коронавируса
Депутат Мособлдумы и замглавы фракции «Единая Россия» Иван Жуков скончался на 64 году жизни. Причиной смерти стало заражение коронавирусом COVID-19. Об этом РБК сообщила его помощница Наталья Казакова.
«Да, он скончался», — заявила она.
По ее словам, он умер 18 апреля в 06:00 мск. Как отметила Казакова, последние 11 дней он лежал в больнице в Коммунарке.
«У него был коронавирус <...> Информация точная», — добавила она.
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