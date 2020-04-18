За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф. Общее количество жертв заболевания выросло до 313 человек.
Новых умерших с подтвержденным коронавирусом, кроме столицы, за сутки зарегистрировали в Воронежской области (четыре человека), в Ингушетии и Псковской области (два человека в каждом регионе). По одной жертве заболевания за минувшие сутки выявили в:
- Калужской области;
- Ивановской области;
- Мурманской области;
- Новгородской области;
- Свердловской области;
- Санкт-Петербурге;
- Орловской области;
- Волгоградской области;
- Кемеровской области;
- Хабаровском крае;
- Краснодарском крае.
Общее число зараженных в стране выросло до 36 793 человек в 85 регионах. Алтай стал последним из них, где выявили коронавирус. За сутки в стране зарегистрировали 4785 новых случаев заражения в 79 регионах. Наибольшее количество заболевших обнаружили по-прежнему в Москве (2649 человек). Количество выздоровевших выросло до 3057 человек. За сутки из больниц после выздоровления выписали 467 человек.