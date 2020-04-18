За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом

Больше половины из них — 21 человек — зарегистрировали в Москве. Всего в России умерли 313 человек с подтвержденным коронавирусом. Число зараженных превысило 36 тыс. человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф. Общее количество жертв заболевания выросло до 313 человек.

Новых умерших с подтвержденным коронавирусом, кроме столицы, за сутки зарегистрировали в Воронежской области (четыре человека), в Ингушетии и Псковской области (два человека в каждом регионе). По одной жертве заболевания за минувшие сутки выявили в:

Калужской области;

Ивановской области;

Мурманской области;

Новгородской области;

Свердловской области;

Санкт-Петербурге;

Орловской области;

Волгоградской области;

Кемеровской области;

Хабаровском крае;

Краснодарском крае.

Общее число зараженных в стране выросло до 36 793 человек в 85 регионах. Алтай стал последним из них, где выявили коронавирус. За сутки в стране зарегистрировали 4785 новых случаев заражения в 79 регионах. Наибольшее количество заболевших обнаружили по-прежнему в Москве (2649 человек). Количество выздоровевших выросло до 3057 человек. За сутки из больниц после выздоровления выписали 467 человек.