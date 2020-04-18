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Пандемия коронавируса ,  
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Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

В пресс-службе ведомства рассказали, что заболевание проходит почти бессимптомно, и командующий находится в удовлетворительном состоянии
Фото: Национальная гвардия Украины / Facebook

У командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, его тест оказался положительным, сообщается на сайте ведомства.

Состояние его здоровья удовлетворительное, заболевание проходит почти бессимптомно, рассказали там. С пятницы, 17 апреля, командующий Нацгвардией находится на самоизоляции, а его обязанности исполняет первый заместитель — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Все, кто контактировал с Баланом, сдадут тесты на коронавирус.

По данным украинского Минздрава, по состоянию на 17 апреля в стране подтверждено 4662 случаев заболевания COVID-19, из них 501 за последние сутки. Большинство случаев заражения выявлено в Киеве и Черновицкой областях. Умерли 125 человек, 246 пациентов выздоровели.

Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС
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Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что число заболевших может сильно вырасти, если не удастся избежать большого скопления людей. «Волна может появиться именно после Пасхи. Мы можем иметь страшную статистику — от 2 до 10% от всего украинского населения», — считает он. В настоящий момент, по мению Зеленского, властям удается «очень неплохо» контролировать ситуацию с вирусом.

В начале апреля украинский лидер сравнил распространение коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС. По его словам, ситуации похожи в том, что угроза при них является невидимой, но представляет серьезную опасность. В связи с этим он попросил жителей страны с пониманием отнестись к ограничительным мерам из-за инфекции.

По словам главного санитарного врача Украины Викторя Ляшко, сейчас в стране в неделю проводится 30 тыс. тестов на коронавирус, а в ближайших планах — увеличить количество исследований до 80 тыс.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, коронавирус
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