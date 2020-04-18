Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

В пресс-службе ведомства рассказали, что заболевание проходит почти бессимптомно, и командующий находится в удовлетворительном состоянии

Фото: Национальная гвардия Украины / Facebook

У командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, его тест оказался положительным, сообщается на сайте ведомства.

Состояние его здоровья удовлетворительное, заболевание проходит почти бессимптомно, рассказали там. С пятницы, 17 апреля, командующий Нацгвардией находится на самоизоляции, а его обязанности исполняет первый заместитель — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Все, кто контактировал с Баланом, сдадут тесты на коронавирус.

По данным украинского Минздрава, по состоянию на 17 апреля в стране подтверждено 4662 случаев заболевания COVID-19, из них 501 за последние сутки. Большинство случаев заражения выявлено в Киеве и Черновицкой областях. Умерли 125 человек, 246 пациентов выздоровели.