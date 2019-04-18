Роскачество определило три лучшие марки кефира

Организация подвела итоги исследования рынка кефира. Все исследованные марки в целом безопасны для потребителя, однако их качество варьируется

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Роскачество провело исследование 11 торговых марок кефира из различных регионов России. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Кефир тестировался по 35 параметрам качества и безопасности. В частности, продукция проверялась на наличие бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, плесени, тяжелых металлов и антибиотиков. Ни к одному из образцов по этим критериям не возникло значимых претензий.

Организация проверила продукцию и на соответствие критериям качества. Наиболее высококачественными марками были названы «Молочная благодать» (Свердловская область), «Ярмолпрод» (Ярославская область) и «Свитлогорье» (Чувашия).

В четырех случаях была обнаружена фальсификация сырья, из которого изготовляется кефир. «Кефир, в котором обнаружены растительные жиры, нельзя назвать даже кефирным продуктом. По законодательству ни при производстве кефира, ни при производстве кефирного продукта нельзя менять состав молока. Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации», — пояснила заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук Елена Юрова.

В кефире марки «Пискаревский» было обнаружено несоответствие заявленному уровню жирности: вместо указанных 2,5% в реальности продукт содержит 2,2%.