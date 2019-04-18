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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Роскачество определило три лучшие марки кефира
Организация подвела итоги исследования рынка кефира. Все исследованные марки в целом безопасны для потребителя, однако их качество варьируется
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Роскачество провело исследование 11 торговых марок кефира из различных регионов России. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Кефир тестировался по 35 параметрам качества и безопасности. В частности, продукция проверялась на наличие бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, плесени, тяжелых металлов и антибиотиков. Ни к одному из образцов по этим критериям не возникло значимых претензий.

Организация проверила продукцию и на соответствие критериям качества. Наиболее высококачественными марками были названы «Молочная благодать» (Свердловская область), «Ярмолпрод» (Ярославская область) и «Свитлогорье» (Чувашия).

В четырех случаях была обнаружена фальсификация сырья, из которого изготовляется кефир. «Кефир, в котором обнаружены растительные жиры, нельзя назвать даже кефирным продуктом. По законодательству ни при производстве кефира, ни при производстве кефирного продукта нельзя менять состав молока. Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации», — пояснила заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук Елена Юрова.

В кефире марки «Пискаревский» было обнаружено несоответствие заявленному уровню жирности: вместо указанных 2,5% в реальности продукт содержит 2,2%.

Технический регламент Таможенного союза указывает минимальные значения содержания дрожжей в кефире к концу срока годности. «Особенность кефирной закваски в том, что содержание дрожжей и молочнокислых бактерий в ней составляет определенную пропорцию. И если количество одних уменьшается, а других — увеличивается, меняются свойства продукта и сам продукт. Поэтому на протяжении всего срока годности эта пропорция должна сохраняться», — пояснила Юрова. В двух исследованных образцах регламент не был выдержан. В кефире, продаваемом под брендами «Белое облако» и «Волжские просторы», объем дрожжей оказался меньше положенного.

«По итогам испытаний, отличную оценку (5 баллов) получили торговые марки «Ярмолпрод», «Молочная благодать», «Свитлогорье». Далее расположились торговые марки «Бежин луг» и «Веселый молочник» (4,89 балла), «Дмитрогорский продукт» (4,82 балла), «Амка», «Белое облако», «Волжские просторы», «Из Вологды» (у всех торговых марок 4 балла). На последнем месте располагается торговая марка «Пискаревский» с итоговым баллом 2,5», — рассказали в Роскачестве.

В 2018 году организация также проводила проверку кефира, тогда эксперты изучили 36 марок. Выяснилось, что некоторые производители добавляют в кефир крахмал с целью удешевления производства. В небольших (до 2%) количествах крахмал был найден экспертами в пачках под марками «Буденновскмолпродукт», «Давлеканово», «Деревенское молочко», «Добрая буренка» и «Народный».

Общество
«Роскачество» определило идеальные параметры куска шашлыка

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: молочная продукция, Роскачество
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