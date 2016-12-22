Роскачество нашло в кефире крахмал и растительные жиры

Эксперты Роскачества развеяли миф о тотальной подделке кефира за счет использования пальмового масла. Растительные жиры были найдены только в четырех из 36 проверенных образцов напитка

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Большинство российских производителей кефира не используют при его изготовлении пальмовое масло и другие растительные жиры, следует из отчета Роскачества (организация создана по распоряжению правительства России; документ есть у РБК). В ходе проведенного экспертами исследования 36 марок кефира растительные жиры были найдены только в четырех образцах под торговыми марками «Буденновскмолпродукт», «Молочные продукты из Дубровки», «Народный» и «Пятигорский».

По словам заведующей лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидата технических наук Елены Юровой, напиток, в составе которого есть растительные жиры, нельзя назвать ни кефиром, ни кефирным продуктом.

«Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской, поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации», — пояснила она.

Выяснилось также, что некоторые производители добавляют в кефир крахмал с целью удешевления производства. В небольших (до 2%) количествах крахмал был найден экспертами в пачках под марками «Буденновскмолпродукт», «Давлеканово», «Деревенское молочко», «Добрая буренка» и «Народный».

В отчете Роскачества подчеркивается, что ни в одном из проверенных экспертами образцов не было выявлено опасных микроорганизмов, в том числе бактерий золотистого стафилококка, а также ядовитого токсина плесневых грибов и опасных количеств радионуклидов, тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов. В девяти из 36 проверенных образцов эксперты обнаружили следы антибиотиков тетрациклиновой группы, однако превышения разрешенных концентраций выявлено не было.

С жирностью проверенного кефира проблем также не возникло: фактический показатель всех 36 образцов соответствовал заявленному. А вот содержание белка в некоторых образцах (под торговыми марками «Молочные продукты из Дубровки», «Молочные узоры» и «Снежок») оказалось ниже предусмотренного ГОСТом показателя.

Особое внимание в отчете Роскачества уделяется содержанию в проверенных образцах молочнокислых бактерий, кефирных дрожжей и белка. Как показало исследование, в кефире под торговыми марками «Большая кружка», «Добрая буренка», «Коровка из Кореновки», «Милава», «Молочный родник», «Пятигорский», «Савушкин продукт», «Свежее завтра» и «Шекснинский маслозавод» к концу срока годности оказалось меньше количество дрожжей, нежели положено по нормативным документам.

«Важно отметить, что данная ситуация не всегда связана с огрехами производства. Данный показатель напрямую зависит от условий хранения на всей товаропроводящей цепи. Согласно заключению эксперта, такой кефир в конце его срока годности лучше не покупать: это будет уже совсем другой продукт», — говорится в отчете Роскачества.

Саратовский молочный комбинат никогда не добавлял крахмал в «Добрую буренку», заявила РБК начальник отдела маркетинга комбината Юлия Борисова. «У нас нет крахмала и никогда не было. К сожалению, не увидели исследования. Это голословное описание. Утверждение Роскачества беспочвенно и бездоказательно», — сказала она.

В компании «Деревенское молочко» РБК заявили, что уверены в качестве своей продукции, а выводы эксперты Роскачества назвали не соответствующими действительности.

«В случае отказа Роскачества официально признать свою ошибку оставляем за собой право обратиться в суд с целью удовлетворения ущерба, нанесенного Роскачеством ООО «Деревенское молочко» заведомо ложной информацией, наносящей вред репутации компании», — пояснил представитель компании.

РБК также направил запросы в группу компаний «Давлеканово» и ООО «Рыбновский молочный завод» (кефир «Народный).