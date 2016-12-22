В России нашлось почти 400 тыс. компаний без сотрудников

В 15% российских компаний, данные о которых раскрыла ФНС, нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по 1–2 человека. РБК также обнаружил две малоизвестные компании, в которых работают свыше 600 тыс. человек

Фото: Олег Яковлев / РБК

Опубликованные Федеральной налоговой службой (ФНС) открытые данные дают представление о том, сколько в России «пустых» компаний — предприятий, где никто не работает. Из статистики ФНС, которую проанализировал РБК, следует, что в 15,3% компаний, данные которых раскрыты ФНС, официально не трудоустроен ни один сотрудник. Всего в наборе 2,5 млн компаний, из них сотрудников нет в 381 тыс. организаций.

Открытые данные ФНС 1 августа ФНС опубликовала сведения о налоговой и бухгалтерской отчетности российских компаний. Они размещены в формате открытых данных на сайте ведомства (наборы под номерами 74–76). Опубликованные данные содержат информацию о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков и среднесписочной численности работников. В дальнейшем будут еще два этапа раскрытия. 1 октября служба раскроет сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности, а также сумме уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. А на третьем, финальном этапе 1 декабря будут опубликованы данные о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам организаций, налоговых правонарушениях и мерах ответственности за них с указанием штрафов. Из-за санкций в наборах открытых данных, по крайней мере до 2020 года, не будет сведений о компаниях, входящих в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам. К крупнейшим налогоплательщикам федерального уровня ФНС относит компании с годовым доходом свыше 35 млрд руб., регионального уровня — от 2 млрд до 35 млрд руб. А в перечень стратегических предприятий, утверждаемый президентом, входит порядка 70 компаний, среди которых «Роснефтегаз», «РусГидро», РЖД, «Роснефть», «Газпром», «Аэрофлот», банк ВТБ и т.д. В наборе открытых данных «Сведения о среднесписочной численности работников организации​» содержится информация о 2,5 млн юридических лиц, данные составлены на 1 января 2018 года. Число организаций, о которых представлена информация, значительно меньше, чем число юрлиц, зарегистрированных в России на 1 января 2018 года: по данным ФНС, их было 4,37 млн, 3,6 млн из которых — только ООО.

Еще в 41,5% всех организаций, данные по которым раскрыла налоговая служба, среднесписочная численность работников была равна единице. В 10% компаний работают по два человека, в 13,7% — от трех до пяти. Менее чем в 20% организаций из списка число работников превышало пять. РБК направил запрос в ФНС.

В данных, которые опубликовала ФНС, речь идет о постоянных сотрудниках, а значительная часть компаний в России оформляет работников по договорам, по совместительству, поэтому такая ситуация возможна, считает руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

«Да, у нас зарегистрировано огромное количество мелких предприятий, но при этом они не определяют ситуацию в экономике. Это микро- или малые компании, которые когда-то были созданы, а сейчас, возможно, уже активно не ведут бизнес. У нас только первая сотня крупнейших компаний создает почти четверть ВВП. И всегда в любой отрасли есть множество малых компаний, чей вклад ничтожен», — говорит эксперт.

Проблема компаний без сотрудников имеет фискальные корни, считает партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский. На фонд оплаты труда (ФОТ) ложится нагрузка в виде социальных взносов, и работодатели не принимают сотрудников в штат, потому что хотят сэкономить на выплатах, отмечает он.

«С другой стороны, нулевая или минимальная среднесписочная численность не всегда является признаком налоговых махинаций. В современном мире компания вполне может быть конкурентоспособной и даже успешной без массивного штата сотрудников. Функции передаются на субподряд, а директор компании лишь координирует работу внешних провайдеров. Более того, пару лет назад Верховный суд встал на защиту классических перекупщиков, указав, что на них нельзя навешивать ярлык недобросовестности лишь по причине минимального штата», — поясняет Успенский.

Крупнейшие работодатели

Крупнейшей российской компанией из набора (то есть без учета тех предприятий, данные по которым не раскрываются) стало ООО «Экспресс», в котором работают 697,5 тыс. человек. По данным «СПАРК Интерфакса», эта компания зарегистрирована в подмосковной Балашихе, она занимается предоставлением услуг телефонной связи, торговлей телекоммуникационным оборудованием, аудио- и видеотехникой, бытовыми электротоварами и так далее. На втором месте по числу сотрудников, по данным ФНС, находится ООО «Горилласмарт», зарегистрированное в селе Качелино в Татарстане, — в этой компании трудятся 638,9 тыс. человек. Занимается она созданием баз данных и разработкой компьютерного оборудования.

У этих компаний нет своих сайтов, видно из данных «СПАРК Интерфакса». Для сравнения: в группе «Газпром» (крупнейшая компания России, по данным рейтинга РБК 500) по состоянию на конец 2017 года работали (*.pdf) 469,6 тыс. человек, а в ЛУКОЙЛе (второе место) — более 100 тыс. В «Ростехе» в 2017 году работали (*.pdf) 512 тыс. человек, «Роснефти», — 302,1 тыс. человек, Сбербанке (*.pdf) — 310,2 тыс. Больше сотрудников, чем у двух неизвестных компаний из набора ФНС, — у РЖД (там в 2017 году работали 755 тыс. сотрудников, а по итогам первого квартала 2018 года — 737,4 тыс.).

Генеральный директор ООО «Экспресс» Дмитрий Красульников сообщил РБК, что данные о числе сотрудников ошибочны. «Это какая-то ошибка. Я один в этой компании работаю. Сейчас буду узнавать, в чем дело, позвоню бухгалтеру», — сказал он. Связаться с компанией «Горилласмарт» РБК не удалось.

В открытых данных ФНС больше нет предприятий, где число сотрудников измеряется сотнями тысяч. Из статистики следует, что в России есть еще два юрлица (не считая тех, данные по которым не раскрыты), в которых официально трудоустроены более 10 тыс. человек. Речь идет об ООО «Автоэкспресс» (ХМАО, 23,6 тыс. сотрудников) и ООО «Газартстрой» (Санкт-Петербург, 11,7 тыс. сотрудников).

Заместитель директора департамента корпоративного развития ООО «Газартстрой» Александр Рутнев сообщил РБК, что количество сотрудников компании уже увеличилось. «У нас уже более 15 тыс. сотрудников», — сообщил он. У «Газартстроя», в отличие от других крупнейших работодателей из данных ФНС, есть свой сайт, где сообщается, что компания занимается строительством и реконструкцией нефтегазовых объектов. Руководитель ООО «Автоэкспресс» Александр Козубовский сказал, что данные о численности сотрудников в компании являются ошибочными. «Это ошибка, я работаю один. Создал компанию только недавно, второй год идет», — пояснил он.