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Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
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Экономика ,  
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Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС сообщила о новом сокращении доли сомнительных компаний, которые могут использоваться для уклонения от уплаты налогов или обналички. Их доля снизилась до 4,7% от общего числа зарегистрированных в России юрлиц
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Федеральная налоговая служба обновила рекорд в борьбе с фирмами-однодневками. Количество неблагонадежных компаний упало до 4,7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

  • По последним данным ФНС, в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о 3,9 млн организаций, а число компаний с признаками фиктивности снизилось до 186,9 тыс. «С 1 января 2017 года количество таких компаний сократилось более чем на 1 млн», — подчеркивают налоговики.
  • Однодневками ФНС считает юрлиц, не ведущих реальную деятельность, зарегистрированных по адресу массовой регистрации и, как правило, имеющих убытки или нулевые доходы и расходы. Среди других признаков однодневок — отсутствие сотрудников, значительные отклонения уровня рентабельности от средних по отрасли, регистрация юрлица незадолго до сомнительной сделки, отсутствие упоминаний в открытых источниках.

Как подсчитал ранее РБК, в 15% российских компаний, данные о которых раскрывает ФНС, нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по 1–2 человека. Как минимум 19% юрлиц убыточны, 25% сдали отчетность с нулевыми доходами и расходами.

  • ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.

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  • Борьба с фирмами-однодневками усилилась в последние три года. Еще в начале 2016 года число юрлиц с признаками фиктивности достигало 1,6 млн — практически половина всего российского бизнеса.
  • За 2018 год ФНС исключила из ЕГРЮЛ 487,8 тыс. недействующих фирм. Изменения в законе о госрегистрации с 2017 года позволили ФНС исключать из реестра юрлица с недостоверными сведениями без обращения в суд (по данным на 1 апреля, из реестра исключено около 90 тыс. таких юрлиц). ФНС также отказывает в регистрации компаний лицам, причастным к нарушениям в последние три года.

С чем это связано

  • К сокращению числа фирм-однодневок привела работа Росфинмониторинга, ФНС и силовых структур, в первую очередь ФСБ, сказал РБК начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.
  • «Об этом можно судить, например, по многочисленным рейдам силовиков в различные компании-«прачечные» и на розничные рынки, а также по росту числа запросов ФНС в банки на предмет тех или иных транзакций. Сейчас налоговики стали интересоваться крупными переводами и платежами даже у физлиц, а не только юридических», — отметил Авакян. Невозможно взять и внести крупную сумму свыше 600 тыс. руб. на банковский или брокерский счет без официального подтверждения дохода, напоминает он.
  • Немалую роль в борьбе с однодневками сыграли изменения в правилах декларирования НДС, доначисления налогов и штрафов, риск привлечения к уголовной ответственности, указывает партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Такой способ ведения бизнеса становится все более рискованным.
  • Однако обратная сторона борьбы с мошенничеством — растущее давление на бизнес, усложнение налогового и финансового учета на предприятиях и рост «коррупционного налога», отметил Авакян. «Под общую метлу попадают и абсолютно благонадежные компании, например, адрес регистрации которых по каким-то причинам не понравился инспектору», — сказал руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов.

Однодневки мутируют

Сокращение фирм-однодневок до минимума не означает, что проблема искоренена, уверен директор исследовательского центра «Интерфакс ЛАБ» Илья ​Мунерман: «Недобросовестные предприниматели по-прежнему действуют в криминальном бизнесе, просто они переключили свое внимание с противоправных действий в отношении государства на противоправные действия в отношении других компаний и банков. Лишь треть однодневок создаются для ухода от уплаты налогов». Большинство же неблагонадежных фирм — это «фиктивные дилеры крупных компаний, мошенники, которые принимают платежи по банковским картам и не оказывают соответствующие услуги», сказал эксперт.

Кроме того, многие участники хозяйственного оборота, использующие юрлица для спорных операций, научились соблюдать критерии, по которым ФНС выделяет фирмы-однодневки, обратил внимание партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, Федеральная налоговая служба, фирмы-однодневки, махинации
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