Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

ФНС сообщила о новом сокращении доли сомнительных компаний, которые могут использоваться для уклонения от уплаты налогов или обналички. Их доля снизилась до 4,7% от общего числа зарегистрированных в России юрлиц

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Федеральная налоговая служба обновила рекорд в борьбе с фирмами-однодневками. Количество неблагонадежных компаний упало до 4,7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

По последним данным ФНС, в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о 3,9 млн организаций, а число компаний с признаками фиктивности снизилось до 186,9 тыс. «С 1 января 2017 года количество таких компаний сократилось более чем на 1 млн», — подчеркивают налоговики.

Однодневками ФНС считает юрлиц, не ведущих реальную деятельность, зарегистрированных по адресу массовой регистрации и, как правило, имеющих убытки или нулевые доходы и расходы. Среди других признаков однодневок — отсутствие сотрудников, значительные отклонения уровня рентабельности от средних по отрасли, регистрация юрлица незадолго до сомнительной сделки, отсутствие упоминаний в открытых источниках.

Как подсчитал ранее РБК, в 15% российских компаний, данные о которых раскрывает ФНС, нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по 1–2 человека. Как минимум 19% юрлиц убыточны, 25% сдали отчетность с нулевыми доходами и расходами.

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.

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