В Ленинградской области разбился вертолет Ми-28
В Ленинградской области упал вертолет. Крушение произошло в Волосовском районе, сообщает 78.ru со ссылкой на главу районной администрации Сергея Ушакова. Ранее об авиакатастрофе сообщали телеграм-каналы Mash и Baza.
В Минобороны сообщили, что речь идет о вертолете Ми-28, он выполнял плановый учебно-тренировочный полет над Ленинградской областью. Экипаж погиб, уточнили в военном ведомстве, передает «Интерфакс». Как уточнили в ведомстве, «полет выполнялся без боекомплекта».
На месте работают пожарно-спасательные службы Ленобласти, сообщил Ушаков. По данным Baza и RT, жертвами стали два человека.
По словам очевидцев, как пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», вертолет упал около деревни Шуговицы.
Ми-28 — ударный вертолет, главная задача которого заключается в уничтожении танков и живой силы противника. Машина также способна патрулировать местность и вести разведку.
Первый полет боевого Ми-28 состоялся в 1982 году.
В конце июля 2024 года во время планового полета в Жиздринском районе Калужской области произошло крушение вертолета Ми-28. Как сообщило тогда Минобороны, его экипаж погиб. Причиной крушения вертолета ведомство предварительно называло техническую неисправность.
В начале января в Воронежской области разбился еще один военный вертолет Ми-28. В результате падения вертолет загорелся. По данным портала Voronezh1, погибли два человека, оба — члены экипажа.
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