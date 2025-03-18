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В Ленинградской области разбился вертолет Ми-28

Минобороны: в Ленинградской области разбился вертолет Ми-28
По данным Минобороны, вертолет потерпел крушение во время планового учебного полета. Весь экипаж на борту Ми-28 погиб
Фото: pitertop1 / VK
Фото: pitertop1 / VK

В Ленинградской области упал вертолет. Крушение произошло в Волосовском районе, сообщает 78.ru со ссылкой на главу районной администрации Сергея Ушакова. Ранее об авиакатастрофе сообщали телеграм-каналы Mash и Baza.

В Минобороны сообщили, что речь идет о вертолете Ми-28, он выполнял плановый учебно-тренировочный полет над Ленинградской областью. Экипаж погиб, уточнили в военном ведомстве, передает «Интерфакс». Как уточнили в ведомстве, «полет выполнялся без боекомплекта».

На месте работают пожарно-спасательные службы Ленобласти, сообщил Ушаков. По данным Baza и RT, жертвами стали два человека.

По словам очевидцев, как пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», вертолет упал около деревни Шуговицы.

Ми-28 — ударный вертолет, главная задача которого заключается в уничтожении танков и живой силы противника. Машина также способна патрулировать местность и вести разведку.

Первый полет боевого Ми-28 состоялся в 1982 году.

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Фото:Уральская транспортная прокуратура / Telegram

В конце июля 2024 года во время планового полета в Жиздринском районе Калужской области произошло крушение вертолета Ми-28. Как сообщило тогда Минобороны, его экипаж погиб. Причиной крушения вертолета ведомство предварительно называло техническую неисправность.

В начале января в Воронежской области разбился еще один военный вертолет Ми-28. В результате падения вертолет загорелся. По данным портала Voronezh1, погибли два человека, оба — члены экипажа.

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Ленинградская АЭС Вертолет авиакатастрофа
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