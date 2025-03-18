 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В ХМАО вертолет Ми-8 аварийно сел из-за проблем с двигателем

Фото: Уральская транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Уральская транспортная прокуратура / Telegram

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вертолет Ми-8, задействованный в мониторинге газопровода, 18 марта совершил аварийную посадку. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (МСУТ СК).

По предварительным данным, причиной происшествия стали проблемы с работой двигателя. На борту находился только экипаж, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел на территории аэродрома Советский. По данным ведомства, вертолет принадлежит компании ООО «Газпромавиа».

По факту происшествия организована процессуальная проверка. Действия квалифицируются по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее крупный ущерб).

В Шереметьево аварийно сел вылетевший в Калининград Boeing 737
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В феврале самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс ЯП288 из Олекминска в Якутск, благополучно приземлился, несмотря на ранее поступивший сигнал о проблеме с шасси.

Борт должен был сесть в 13:15 по местному времени, однако из-за возможной неисправности приземление задержалось. К аэропорту Якутска были направлены спасательные службы. В 13:32 тревога была отменена — самолет сел без происшествий.

На борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал. В самой авиакомпании сообщили, что при осмотре воздушного судна повреждений не выявили.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Компании
Ханты-Мансийский автономный округ Вертолет Ми-8 аварийная посадка
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Материалы по теме
При аварийной посадке Boeing в Нигерии пострадали более 30 человек
Общество
Superjet аварийно сел в Красноярске из-за неисправного шасси
Общество
Самолет Qantas аварийно сел в Сиднее из-за задымления в кабине пилотов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
ОСК отказалась от покупки верфи «Звезда»Финансы, 12:52
Когда платежная система «Мир» появится в ИндииОтрасли, 12:51
Потанин заявил, что ключевую ставку лучше оставить, чем опять повышатьЭкономика, 12:47
Курс доллара на рынке Форекс впервые с июня 2023 года упал ниже ₽81Инвестиции, 12:41
Собянин рассказал про оформление станции метро «Народное Ополчение»Недвижимость, 12:40
Месси объяснил, почему пропустит матчи сборной Аргентины в отборе ЧМ-2026Спорт, 12:38
В Минфине уточнили планы по приватизации восьми компанийЭкономика, 12:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МВД переобъявило в розыск Бориса АкунинаПолитика, 12:29
Суд в Перми приговорил к 18 годам колонии женщину за убийство сынаОбщество, 12:15
Кремль раскрыл подробности о предстоящем разговоре Путина и ТрампаПолитика, 12:09
Суд заочно приговорил британского наемника к 14 годам колонииПолитика, 12:04
Семейную ипотеку расширили на вторичку: где она будет доступнаНедвижимость, 12:01
Bloomberg узнал о паузе в поставках СПГ из США крупнейшему покупателюБизнес, 12:01
В ХМАО вертолет Ми-8 аварийно сел из-за проблем с двигателемОбщество, 11:59