В ХМАО вертолет Ми-8 аварийно сел из-за проблем с двигателем

Фото: Уральская транспортная прокуратура / Telegram

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вертолет Ми-8, задействованный в мониторинге газопровода, 18 марта совершил аварийную посадку. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (МСУТ СК).

По предварительным данным, причиной происшествия стали проблемы с работой двигателя. На борту находился только экипаж, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел на территории аэродрома Советский. По данным ведомства, вертолет принадлежит компании ООО «Газпромавиа».

По факту происшествия организована процессуальная проверка. Действия квалифицируются по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее крупный ущерб).

В феврале самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс ЯП288 из Олекминска в Якутск, благополучно приземлился, несмотря на ранее поступивший сигнал о проблеме с шасси.

Борт должен был сесть в 13:15 по местному времени, однако из-за возможной неисправности приземление задержалось. К аэропорту Якутска были направлены спасательные службы. В 13:32 тревога была отменена — самолет сел без происшествий.

На борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал. В самой авиакомпании сообщили, что при осмотре воздушного судна повреждений не выявили.