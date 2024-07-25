Минобороны сообщило о гибели экипажа разбившегося Ми-28

Экипаж потерпевшего крушение в Калужской области во время планового полета вертолета Ми-28 погиб, сообщает Минобороны. На земле разрушений нет, на месте работает комиссия ВКС. Предварительная причина ЧП — техническая неисправность

В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб, сообщили в Минобороны. О произошедшем ранее сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.

Предварительная причина крушения вертолета — техническая неисправность. На земле разрушений нет. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС).

Шапша рассказал, что ЧП произошло в Жиздринском районе Калужской области. Глава районной администрации Александр Барыбин уточнил, что место крушения находится в лесном массиве в районе деревни Кленки, неподалеку от границы с Брянской областью.