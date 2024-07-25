Минобороны сообщило о гибели экипажа разбившегося Ми-28
В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб, сообщили в Минобороны. О произошедшем ранее сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.
Предварительная причина крушения вертолета — техническая неисправность. На земле разрушений нет. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС).
Шапша рассказал, что ЧП произошло в Жиздринском районе Калужской области. Глава районной администрации Александр Барыбин уточнил, что место крушения находится в лесном массиве в районе деревни Кленки, неподалеку от границы с Брянской областью.
Ми-28 — ударный вертолет, главная задача которого заключается в уничтожении танков и живой силы противника. Машина также способна патрулировать местность и вести разведку.
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