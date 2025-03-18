Упрощенную систему сдачи ОГЭ перед колледжем введут в трех регионах

Дума утвердила изменения, которые позволят сдавать только два предмета ОГЭ для поступления в колледж. Эксперимент пройдет в трех регионах, а не в 12, как планировали ранее. Это связано с качеством образования в каждом из них

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Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект, согласно которому в рамках пилотного проекта в 2025 году школьники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области смогут сдать только два экзамена после девятого класса для последующего поступления в учреждения среднего профессионального образования.

Речь идет об обязательных предметах: русский язык и математика, после сдачи которых учащиеся, планировавшие завершить обучение в школе после 9-го класса, смогут получить аттестат. Для перехода в 10-й класс по-прежнему нужно будет сдать четыре экзамена, два из которых — по выбору.

При этом утверждать новый порядок поступления на программы среднего профессионального образования в каждом регионе будут местные органы власти. Они также будут устанавливать минимальное количество баллов, необходимое для успешной сдачи ОГЭ, а также перечень вступительных испытаний для специальностей, где это необходимо.

Изначально авторы законопроекта предлагали провести пилотный проект в пяти регионах, потом их количество увеличилось до 12, но в итоге эксперимент проведут только три региона.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рассмотрения законопроекта пояснил, что сокращение числа регионов связано с готовность каждого из них к проведению эксперимента. По его словам, правительство проанализировало качество образования в каждом субъекте, который претендовал на участие в проекте. «В основе решения об уменьшении количества пилотных регионов лежит один показать — качество регионального образования. По этим критериям у нас из 12 регионов прошли три субъекта», — сообщил он, передает корреспондент РБК.

Министр просвещения Сергей Кравцов во время обсуждения в Госдуме указал, что будет создана отдельная рабочая группа по эксперименту. «Будем с коллегами мониторить, подведем итоги и, может быть, летом, когда пройдет эксперимент, вместе соберемся с экспертами, чтобы обсудить результаты и подумать о дальнейших шагах», — сказал Кравцов.

Стоит отметить, что законопроект приняли не единогласно. За его принятие выступили 359 депутатов, что составляет 79,8% голосов. Против проголосовали 56 депутатов, еще один воздержался.

О том, что фракция КПРФ выступает против принятия законопроекта в ходе обсуждения заявил первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. По мнению депутата, в случае распространения новых правил приема в колледжи на всю страну это может снизить качество образования.

Он пояснил, что сейчас в случае нехватки бюджетных мест отбор в учреждения СПО ведется по среднему баллу аттестата, что заставляет девятиклассников учиться по всем или большинству предметов.

«Мы категорические противники разного рода ограничений права на образование. Наша позиция — образование для всех в течение всей жизни», — заключил он.

Ранее источник, знакомый с позицией Минпросвещения, также отмечал, что снижение требований по экзаменам может негативно сказаться на всем учебном процессе, так как у школьников пропадет стимул осваивать необходимые для получения аттестата предметы.