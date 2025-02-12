Депутаты поддержали сокращение числа экзаменов после девятого класса

Депутаты одобрили законопроект, который позволит школьникам нескольких регионов сдать ОГЭ по двум предметам вместо четырех, чтобы поступить в колледж

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Государственная дума в среду, 12 февраля, в первом чтении одобрила законопроект, который позволит школьникам Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии в 2025 году сдавать только два экзамена после девятого класса, передает корреспондент РБК.

Речь идет об обязательных предметах: русский язык и математика. Законопроект предполагает, что школьники, сдавшие только два предмета, смогут получить аттестат и поступить в учреждения среднего профессионального образования.

Те, кто планирует продолжить обучение в старших классах (10–11), как и прежде, должны будут сдать четыре экзамена для получения аттестата, два из которых — по выбору.

Мнения депутатов в ходе обсуждения разделились, в итоге за принятие законопроекта в первом чтении проголосовал 361 человек, против — 55, еще двое воздержались.

В основном депутатов не устроило расширение полномочий регионов в части организации приема в колледжи. Так, согласно документу, в рамках пилотного проекта местные органы образования будут утверждать новый порядок поступления на программы среднего профессионального образования. Они в том числе будут устанавливать минимальное количество баллов, необходимое для успешной сдачи ОГЭ, а также перечень вступительных испытаний для специальностей, где это необходимо. Сейчас поступление в колледжи и техникумы проводится на основании среднего балла аттестата.

Так у регионов появится право снизить порог минимального балла, чтобы максимальное количество обучающихся смогли получить аттестат об основном общем образовании, пояснила председатель комитета по просвещению Ирина Белых, представляя законопроект в Госдуме. По ее словам, в пилотный проект отобрали регионы с разным экономическим положением: промышленный город, столичный город, Тюменскую область, «в которой есть и промышленность, и разрозненность по расстояниям», небольшую республику и огромный сельскохозяйственный регион — Ростовскую область. Белых отметила, что эти регионы первыми изъявили желание участвовать в проекте.

Также авторы инициативы предлагают разделять количество бюджетных мест в колледжах и техникумах: выделять отдельное количество для жителей региона и тех, кто приезжает поступать из других областей. Это должно гарантировать поступление на бюджет абитуриентов в родном регионе. Авторы законопроекта поясняют, что из-за высокой мобильности поступающих, готовых к переезду, снижаются возможности на получение среднего профессионального образования у тех, кто не хочет покидать родной регион. По данным Федеральной службы по надзору в сфере образования, ежегодно около 100 тыс. детей не продолжают обучение после ОГЭ в том числе из-за отсутствия свободных бюджетных мест рядом с домом по необходимой специальности и невозможности переезда для продолжения обучения.

По мнению некоторых депутатов, такие условия сделают доступ к среднему образованию неравным. «Согласно Конституции, среднее общее образование — общедоступно и бесплатно, но вы позволяете субъектам федерации отбирать студентов СПО на конкурсной основе по результатам ОГЭ», — заявил в ходе обсуждения первый заместитель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он также отметил, что, согласно решению Конституционного суда, любое ограничение детей учиться в старших классах — противозаконно, в связи с чем, считает депутат, предлагаемый законопроект противоречит Конституции и законодательству.

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что суть единой государственной аттестации — это создание единого образовательного пространства. «Вы предлагаете отдать региональным органам право определять минимальный проходной балл, тем самым разрывая это образовательное пространство. Не получится ли так, что родители будут мигрировать вместе с детьми в регионы, где будут более комфортные для них условия поступления?» — предположила она.

По мнению первого заместителя председателя комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николая Коломейцева, также недопустимо вводить приоритет при поступлении для выпускников школ региона перед теми, кто приехал из других областей. Он отметил, что определенным профессиям могут просто не обучать в регионах, где выпустились ученики.

Но Белых в ходе обсуждения законопроекта настаивала, что никакой дискриминации и разного доступа к обучению изменения не предполагают. Она указала, что ученик вправе выбрать четыре или более предметов для сдачи, но в случае принятия решения о поступлении в колледж или техникум ему будет достаточно только двух.

Кроме того, по ее мнению, изменения позволят учесть потребности как самих обучающихся, так и регионов, которые имеют разные особенности рынка труда, экономики и общего уровня образования.

«Данный законопроект не ухудшает ни одной ситуации. Мы предлагаем апробацию модели, которая поможет нашим детям, семьям и стране. Мы получаем рабочие руки, детей, у которых есть индивидуальные образовательные траектории, и все это сопровождаем», — указала Белых.