При обрушении на руднике в Забайкалье под завалами оказались два человека
На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, под завалами оказались два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
«На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека. На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России», — рассказали в ведомстве.
Сколько всего человек находилось внутри на момент обрушения, не уточняется.
Глава Балейского района Евгений Ушаков сообщил порталу «Чита.ру», что обрушение произошло на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении. Оно находится в 30 км восточнее города Балей.
Краевое управление Следственного комитета организовало проверку в связи с происшествием. По данным СК, обрушение горной породы произошло около 10 часов (4:00 мск), в результате пострадали двое работников месторождения.
«В настоящий момент следователи работают на месте происшествия, где проведут осмотр, опросят руководство и работников предприятия. После установления всех обстоятельств следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в сообщении ведомства на странице во «ВКонтакте».
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