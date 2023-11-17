МЧС: два человека оказались под завалами после обрушения рудника в Забайкалье

При обрушении на руднике в Забайкалье под завалами оказались два человека

На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение порода, два человека оказались под завалами, сообщает МЧС. Глава района уточнил, что ЧП произошло на золоторудном месторождении. СК проводит доследственную проверку

На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, под завалами оказались два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека. На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Сколько всего человек находилось внутри на момент обрушения, не уточняется.

Глава Балейского района Евгений Ушаков сообщил порталу «Чита.ру», что обрушение произошло на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении. Оно находится в 30 км восточнее города Балей.

Краевое управление Следственного комитета организовало проверку в связи с происшествием. По данным СК, обрушение горной породы произошло около 10 часов (4:00 мск), в результате пострадали двое работников месторождения.

«В настоящий момент следователи работают на месте происшествия, где проведут осмотр, опросят руководство и работников предприятия. После установления всех обстоятельств следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в сообщении ведомства на странице во «ВКонтакте».