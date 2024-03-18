Полицию СВАО Москвы возглавит выходец из УСБ
Начальник Управления собственной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел по Московской области, полковник полиции Рамиль Гафуров стал основным кандидатом на должность руководителя управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Москвы. Об этом РБК сообщили два источника, близкие к МВД. Ранее об этом сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Один из собеседников РБК сообщил, что в настоящее время идет проверка кандидата Гафурова на соответствие предполагаемой должности. Другой источник РБК сказал, что переход на руководящую должность в столицу станет повышением для Гафурова. «Должность руководителя УВД генеральская, поэтому назначение на нее следует рассматривать как карьерный рост», — добавил собеседник.
Руководители управлений внутренних дел полиции назначаются президентом. РБК направил запросы в пресс-службы управлений внутренних дел по Москве и по Московской области.
Гафуров начинал карьеру полицейского в 2004 году в ОВД «Таганский», об этом он рассказывал в интервью газете «Петровка, 38». В 2012 году он был руководителем оперативно-розыскной части службы криминальной милиции УВД по Центральному административному округу Москвы. В то же время руководителем Управления внутренних дел по ЦАО был Виктор Пауков, который сейчас возглавляет ГУ МВД России по Московской области и является непосредственным начальником Гафурова.
К 2017 году Гафуров был заместителем начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области. Сейчас Гафуров руководит Управлением собственной безопасности подмосковной полиции. На сайте ведомства говорится, что его подразделение ориентировано на «раскрытие наиболее резонансных преступлений, профилактическую работу, направленную на укрепление дисциплины и законности среди личного состава подразделений». Источник, близкий к МВД, сообщил, что до службы в управлении собственной безопасности Рамиль Гафуров работал на руководящей должности в имущественном блоке министерства.
Если кандидатура Рамиля Гафурова будет согласована, он сменит на должности начальника Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Москвы Вячеслава Глебова, временно исполняющего обязанности после ухода Константина Строганова в конце прошлого года.
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