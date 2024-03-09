Московская полиция опровергла введение усиленного режима службы
В Москве не вводили усиленный режим несения службы из-за угрозы терактов, сообщил главк МВД по городу.
«Сотрудники столичной полиции в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка на территории Москвы», — сообщили в ведомстве. Полиция призвала не вводить в заблуждение жителей и гостей столицы, распространяя непроверенные сведения.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что московскую полицию перевели на усиленный режим. По его данным, число патрульных групп в центре города увеличили в два раза, на дежурстве также появились сотрудники органов в гражданской одежде. Публикацию распространили другие телеграм-каналы.
Baza связала это с публикацией посольства США, которое накануне призвало американцев избегать «места скопления людей» из-за возможной атаки экстремистов в ближайшие 48 часов. Аналогичное сообщение разместил МИД Великобритании.
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