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Политика ,  
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Московская полиция опровергла введение усиленного режима службы

МВД Москвы опровергло публикации об усиленном режиме службы из-за угрозы теракта
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

В Москве не вводили усиленный режим несения службы из-за угрозы терактов, сообщил главк МВД по городу.

«Сотрудники столичной полиции в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка на территории Москвы», — сообщили в ведомстве. Полиция призвала не вводить в заблуждение жителей и гостей столицы, распространяя непроверенные сведения.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что московскую полицию перевели на усиленный режим. По его данным, число патрульных групп в центре города увеличили в два раза, на дежурстве также появились сотрудники органов в гражданской одежде. Публикацию распространили другие телеграм-каналы.

Baza связала это с публикацией посольства США, которое накануне призвало американцев избегать «места скопления людей» из-за возможной атаки экстремистов в ближайшие 48 часов. Аналогичное сообщение разместил МИД Великобритании.

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