Turkish Airlines упростила требования к пассажирам рейсов в Южную Америку

Turkish Airlines удалила ряд требований к пассажирам для въезда в Бразилию. Ранее сообщалось о массовых отказах авиакомпании пускать на рейс россиян, вылетающих из Стамбула в Аргентину с посадкой в Сан-Пауло

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сократила список требований к пассажирам, направляющимся в страны Южной Америки, пишут «РИА Новости».

По данным агентства, с сайта Turkish Airlines исчезла информация об отказе во въезде в Бразилию в случае длительной поездки без багажа, в отношении впервые выехавших за границу и тех, у кого «нет подходящих для заявленной цели поездки документов». В начале марта причинами для такого решения были отсутствие обратного билета, оплаченной брони отеля на период поездки и нахождение более 24 часов в пункте пересадки. При этом требование о необходимом наличии денежных средств на поездку осталось в силе.

Правила «дополнительного контроля» распространялись на пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Колумбию, Мексику, Кубу и Бразилию. При этом рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Аргентину выполняются с технической посадкой в Сан-Пауло.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о массовых отказах Turkish Airlines пускать на борт россиян, которые летят из Стамбула в Аргентину. При этом, по данным SHOT, в авиакомпании отказываются возвращать деньги за билеты, а среди причин недопусков на рейсы называют «покупку билетов не единым заказом», отсутствие багажа и решение Аргентины не пускать туристов.

РБК ранее писал, что начиная с 2022 года и к началу 2024-го 5,1 тыс. россиян стали резидентами Аргентины и что основным способом получения ВНЖ остается «беременный туризм».