 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Turkish Airlines упростила требования к пассажирам рейсов в Южную Америку

Turkish Airlines упростила требования к пассажирам для полета в Южную Америку
Turkish Airlines удалила ряд требований к пассажирам для въезда в Бразилию. Ранее сообщалось о массовых отказах авиакомпании пускать на рейс россиян, вылетающих из Стамбула в Аргентину с посадкой в Сан-Пауло
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сократила список требований к пассажирам, направляющимся в страны Южной Америки, пишут «РИА Новости».

По данным агентства, с сайта Turkish Airlines исчезла информация об отказе во въезде в Бразилию в случае длительной поездки без багажа, в отношении впервые выехавших за границу и тех, у кого «нет подходящих для заявленной цели поездки документов». В начале марта причинами для такого решения были отсутствие обратного билета, оплаченной брони отеля на период поездки и нахождение более 24 часов в пункте пересадки. При этом требование о необходимом наличии денежных средств на поездку осталось в силе.

Правила «дополнительного контроля» распространялись на пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Колумбию, Мексику, Кубу и Бразилию. При этом рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Аргентину выполняются с технической посадкой в Сан-Пауло.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines.

Turkish Airlines устранила сбой в системе продажи и бронирования билетов
Общество
Фото:Joe Raedle / Getty Images
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о массовых отказах Turkish Airlines пускать на борт россиян, которые летят из Стамбула в Аргентину. При этом, по данным SHOT, в авиакомпании отказываются возвращать деньги за билеты, а среди причин недопусков на рейсы называют «покупку билетов не единым заказом», отсутствие багажа и решение Аргентины не пускать туристов.

РБК ранее писал, что начиная с 2022 года и к началу 2024-го 5,1 тыс. россиян стали резидентами Аргентины и что основным способом получения ВНЖ остается «беременный туризм».

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Турция Аргентина Turkish Airlines
Материалы по теме
Turkish Airlines приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX 9
Общество
Turkish Airlines отменила все ближайшие рейсы из Стамбула из-за сбоя
Общество
Turkish Airlines до конца года приостановила полеты в Минск и Сочи
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Глава Минсельхоза Чехии предложил запретить импорт зерна из России Экономика, 13:23
«Кам24» сообщило о гибели двух туристов после схода лавины на Камчатке Общество, 13:23
Напугайте, а потом пообещайте легкое решение: как продавать компаниям Pro, 13:17
Пушилин разъяснил параметры «санитарной зоны» вокруг ДНР Политика, 13:11
Правозащитники зафиксировали спад верховенства закона в ЕС Политика, 13:03
Выборы президента России. Главное Политика, 13:01
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим снижением цен на апартаменты Недвижимость, 12:59
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Даниил Медведев назвал причины проигрыша Алькарасу в финале «Мастерса» Спорт, 12:59
Turkish Airlines упростила требования к пассажирам рейсов в Южную Америку Общество, 12:50
Главы Binance и Crypto.com спрогнозировали дальнейший рост биткоина Крипто, 12:49
Лидеры Китая, Казахстана и Азербайджана поздравили Путина с победой Политика, 12:49
Старовойт сообщил об обстрелах Глушковского района «с самого утра» Политика, 12:46
Когда менять цену на товар — плохое решение: влияние неценовых факторов Pro, 12:44
Посол Китая в Берне не исключил участия Пекина в саммите по Украине Политика, 12:30