Turkish Airlines упростила требования к пассажирам рейсов в Южную Америку
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сократила список требований к пассажирам, направляющимся в страны Южной Америки, пишут «РИА Новости».
По данным агентства, с сайта Turkish Airlines исчезла информация об отказе во въезде в Бразилию в случае длительной поездки без багажа, в отношении впервые выехавших за границу и тех, у кого «нет подходящих для заявленной цели поездки документов». В начале марта причинами для такого решения были отсутствие обратного билета, оплаченной брони отеля на период поездки и нахождение более 24 часов в пункте пересадки. При этом требование о необходимом наличии денежных средств на поездку осталось в силе.
Правила «дополнительного контроля» распространялись на пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Колумбию, Мексику, Кубу и Бразилию. При этом рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Аргентину выполняются с технической посадкой в Сан-Пауло.
РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines.
SHOT сообщил о массовых отказах Turkish Airlines пускать на борт россиян, которые летят из Стамбула в Аргентину. При этом, по данным SHOT, в авиакомпании отказываются возвращать деньги за билеты, а среди причин недопусков на рейсы называют «покупку билетов не единым заказом», отсутствие багажа и решение Аргентины не пускать туристов.
РБК ранее писал, что начиная с 2022 года и к началу 2024-го 5,1 тыс. россиян стали резидентами Аргентины и что основным способом получения ВНЖ остается «беременный туризм».
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео