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МВД завершило расследование о хищении 160 млн руб. и игрушечном поезде

«Коммерсантъ»: МВД завершило расследование аферы с созданием игрушечного поезда «Россия»
По данным МВД, компания «Абтроникс» выдала за свое изобретение игрушечный поезд, который с 2015 года производит другая фирма, и получила субсидии от Минпромторга. Основатель «Абтроникса» находится под санкциями США

Следственный департамент МВД завершил расследование дела в отношении участников аферы, которые представили в Минпромторг в виде своего изобретения модель игрушечного поезда «Россия», купленного в магазине, сообщает «Коммерсантъ».

Дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) было заведено в марте прошлого года, после проверки расходования бюджетных средств, выделяемых коммерческим структурам в виде субсидий. Тогда следователи установили, что производитель электроники и оборудования ООО «Абтроникс» в 2018-2019 годах получил от Минпромторга 160 млн руб. на разработку и организацию производства детской электромеханической игрушки-конструктора.

Фирма получила деньги за конструктор под названием «масштабная модель подвижного состава «Поезд «Россия», выдав за свою разработку чужой товар, который производится с 2015 года. Согласно материалам дела, представители «Абтроникса» купили несколько десятков таких конструкторов стоимостью 15 тыс. руб. за штуку, переклеили ярлыки и представили их в Минпромторг.

По делу проходят шесть человек, в том числе основатель «Абтроникса» Тимофей Телегин, заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилия Нургатина и ее подруга Джамиля Чайкина. Последняя сотрудничает со следствием, она находится под домашним арестом, остальные — в СИЗО. Следствие считает, что обвиняемые незаконно получали субсидии еще через две фирмы — пензенское ООО «Химпродукт» и ставропольское ООО «Аелек». В первом случае им выделили 106,9 млн руб., во втором — 121,5 млн руб., общий ущерб составил почти 400 млн руб.

Защита Телегина просила назначить ему домашний арест, заявляя, что он не может выехать из-за границу из-за санкций США и других стран (Вашингтон включил Телегина в список в январе 2018 года, заявив в обосновании, что «Абтроникс» закупал изделия американского происхождения и «передавал их российским военным и организациям, находящимся в контрольном списке, без необходимых лицензий»).

Адвокат Нургатиной Ольга Динзе назвала обвинение против чиновницы Минпромторга непонятным и абстрактным, отметив, что следствие проигнорировало ходатайство защиты с просьбой разъяснить его суть. Защитники других фигурантов не ответили на запрос газеты.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минпромторг субсидии изобретение
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