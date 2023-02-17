«Коммерсантъ» узнал о звонках мошенников с похожих на российские номеров

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Телефонные мошенники стали звонить своим потенциальным жертвам с использованием иностранных номеров, визуально похожих на российские. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию «МегаФона» на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

По информации газеты, в прошлом месяце оператор связи чаще всего блокировал номера с кодами +423 (Лихтенштейн), +905 (Турция), +472 (Норвегия) и другими.

Услугу подмены номера оказывают многие операторы связи, в том числе зарубежные, отмечает «Коммерсантъ». По данным «МегаФона», только за первые недели этого года было заблокировано более 9 млн звонков с подменой на номера МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и Tele2.

В «МегаФоне» уточнили, что нежелательные звонки с международной нумерацией начали поступать россиянам еще осенью. По словам топ-менеджера компании Сергея Хренова, оператор связи борется с телефонными мошенниками, однако те пытаются искать новые преступные схемы.

В 2021 году Госдума одобрила поправки к закону «О связи», согласно которым один оператор должен передавать в сеть другого номер в неизменном виде. Все операторы также обязаны прекратить пропуск трафика, если информации о номере нет или звонок идет из-за рубежа, но указан российский номер. Соавтор поправок глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что эта норма должна «кардинально изменить подход в борьбе с так называемыми подменными номерами». Закон вступил в силу.

В прошлом декабре подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр запустил систему, которая направлена на борьбу с телефонными мошенниками, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники. К единой платформе верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод» подключены три крупных российских оператора — «МегаФон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Однако для полного решения проблемы с мошенничеством необходимо подключение к ЕПВВ всех операторов связи, считают в центре.

В ходе уральского форума 16 февраля зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что до 95% всех звонков россиянам от телефонных мошенников исходят сейчас с территории Украины. По его словам, «столицей» такого вида мошенничества остается Днепр, где сейчас работают около 150 call-центров. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина при этом отметила, что успешность кибератак в России снижается, хотя их количество все еще растет.