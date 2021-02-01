Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Роспотребнадзор предупредил о продающих «лекарства» от COVID мошенниках Общество, 05:41 Военные Мьянмы объявили о взятии страны под контроль Политика, 05:35 В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание в Москве в конце недели Общество, 04:56 Генпрокурор Белоруссии предложил ужесточить наказание за экстремизм Политика, 04:40 Роструд напомнил о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале Общество, 04:37 СМИ назвали максимально подорожавшие в январе продукты Общество, 04:15 Ученые оценили распространенность новых штаммов коронавируса в России Общество, 03:35 Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента и госсоветника Политика, 03:09 В Петербурге в связи с протестами арестовали около 40 человек Общество, 03:01 СМИ узнали о задержании в Москве молдавского криминального авторитета Общество, 02:57 Петербуржцам открыли запись на вакцинацию через портал госуслуг Общество, 02:30 Власти проиндексировали ряд социальных выплат Общество, 02:28 Омбудсмен Петербурга оценил число участников акции 31 января Политика, 02:13 Поликлиники и больницы получили право отказаться от бумажных медкарт Общество, 02:00
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Генпрокурор Белоруссии предложил ужесточить наказание за экстремизм

Глава ведомства считает, что к уголовной ответственности должны привлекаться как организаторы и руководители «экстремистских формирований», так и их участники. Власти обвиняют в экстремизме Координационный совет оппозиции
Андрей Швед
Андрей Швед (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Генеральная прокуратура Белоруссии предлагает внести ряд изменений в Уголовный кодекс республики, которые ужесточают ответственность за экстремизм. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил глава ведомства Андрей Швед.

По его словам, некоторые статьи кодекса нужно дополнить нормами о том, что «уголовной ответственности будут подлежать не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники». Наказание также должно распространяться на тех, кто финансирует экстремистские формирования и способствует их деятельности, считает Швед.

Генпрокуратура Белоруссии завела дело против Тихановской
Политика
Светлана Тихановская

Генпрокурор заявил, что под содействием он подразумевает обучение людей, распространение среди них экстремистских взглядов и символики, пропаганду и разжигание розни. Речь идет о действиях, направленных на «дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия», добавил он.

По словам Шведа, поправки предлагается внести не только в закон о противодействии экстремизму, но и в ряд иных актов законодательства.

Росгвардия договорилась с белорусскими силовиками об обмене опытом
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа 2020 года проходят акции протеста. Люди выступают против результатов голосования - по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Оппозиция считает, что они были сфальсифицированы и победу должна была одержать его соперница Светлана Тихановская. После выборов она уехала в Литву. Лукашенко неоднократно заявлял, что голосование было честным, а протестующими руководят из-за рубежа.

Читайте на РБК Pro
Абсолютно безналично: как мы будем платить в 2021 году — прогноз Visa Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Три мифа об импорте в Россию

Тихановская объявила о создании Координационного совета белорусской оппозиции. По ее словам, это решение было принято в связи «с учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности» в республике. В отношении членов КС заведено несколько уголовных дел, в том числе по ч. 1 ст. 361-1 УК (о создании экстремистского формирования), большинство его участников покинули страну, некоторые находятся под арестом.

Автор
Наталия Анисимова
Белоруссия Генпрокуратура экстремизм
Материалы по теме
В Белоруссии потребовали объявить экс-министра в международный розыск
Политика
Лукашенко назвал себя не святым
Общество
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию «с автоматом в руках»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter