Генпрокурор Белоруссии предложил ужесточить наказание за экстремизм

Глава ведомства считает, что к уголовной ответственности должны привлекаться как организаторы и руководители «экстремистских формирований», так и их участники. Власти обвиняют в экстремизме Координационный совет оппозиции

Андрей Швед (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Генеральная прокуратура Белоруссии предлагает внести ряд изменений в Уголовный кодекс республики, которые ужесточают ответственность за экстремизм. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил глава ведомства Андрей Швед.

По его словам, некоторые статьи кодекса нужно дополнить нормами о том, что «уголовной ответственности будут подлежать не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники». Наказание также должно распространяться на тех, кто финансирует экстремистские формирования и способствует их деятельности, считает Швед.

Генпрокурор заявил, что под содействием он подразумевает обучение людей, распространение среди них экстремистских взглядов и символики, пропаганду и разжигание розни. Речь идет о действиях, направленных на «дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия», добавил он.

По словам Шведа, поправки предлагается внести не только в закон о противодействии экстремизму, но и в ряд иных актов законодательства.