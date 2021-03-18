Пассажиры попросили Минтранс отменить плату за выбор места в самолете

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Общероссийское объединение пассажиров попросило запретить авиакомпаниям брать плату за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Соответствующее письмо организация направила главе Минтранса Виталию Савельеву, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

В письме председатель объединения Илья Зотов предложил ведомству внести поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые обязали бы авиакомпании назначать место в самолете при онлайн-регистрации в том случае, если пассажир отказался оплачивать услугу выбора конкретного места.

Зотов заявил газете, что некоторые российские авиакомпании навязывают платный выбор места в самолете при онлайн-регистрации и фактически объединяют эти две услуги. По словам главы объединения, это направлено на повышение доходов авиаперевозчиков, но практически лишает пассажирв выбора.

Источники «Известий» в трех авиакомпаниях, у которых регистрация обусловлена покупкой места в самолете, заявили газете, что доля пассажиров которые регистрируются онлайн и оплачивают место, составляет 25–35%. Издание подсчитало, что в январе их доходы от этой услуги составили минимум 30 млн руб.

Материал дополняется