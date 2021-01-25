«Победа» разрешила пассажирам выкупать пустые соседние места

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Лоукостер «Победа» ввел услугу по выкупу соседнего места Extraseat («Дополнительное место»), сообщили РБК в пресс-службе компании.

Место можно оставить свободным или использовать под ручную кладь, заявили в компании. Она в таком случае не должна превышать габариты 38 х 40 х 110 см и весить больше 32 кг, уточнили в «Победе».

Для покупки места необходимо в самом начале бронирования выбрать в поле «Клиенты» «Дополнительное место», уточняется в сообщении компании в Facebook.

В компании добавили, что услуга Extraseat устанавливается на уровне доступного тарифа на перелет в соответствии с утвержденными тарифами компании. Один клиент может купить не более одного дополнительного места.