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«Победа» разрешила пассажирам выкупать пустые соседние места

«Аэрофлот» AFLT ₽71 -1,17% Купить
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Лоукостер «Победа» ввел услугу по выкупу соседнего места Extraseat («Дополнительное место»), сообщили РБК в пресс-службе компании.

Место можно оставить свободным или использовать под ручную кладь, заявили в компании. Она в таком случае не должна превышать габариты 38 х 40 х 110 см и весить больше 32 кг, уточнили в «Победе».

Для покупки места необходимо в самом начале бронирования выбрать в поле «Клиенты» «Дополнительное место», уточняется в сообщении компании в Facebook.

В компании добавили, что услуга Extraseat устанавливается на уровне доступного тарифа на перелет в соответствии с утвержденными тарифами компании. Один клиент может купить не более одного дополнительного места.

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Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

«Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до двух лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого, бережного отношения», — объяснил введение новой услуги гендиректор компании Андрей Калмыков.

Услуга доступна только при бронировании на официальном сайте, в мобильном приложении или call-центре.

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