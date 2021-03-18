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Пандемия коронавируса ,  
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Лаборатории заявили о росте популярности анализа на витамин D в пандемию

Во время пандемии россияне стали чаще сдавать анализы на определение уровня витамина D, в некоторых лабораториях спрос вырос на 60%. Интерес может быть связан в том числе с публикациями о влиянии нехватки витамина на течение COVID
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

С начала пандемии коронавируса лаборатории зафиксировали повышенный спрос на анализ на витамин D. Об этом «Известиям» сообщила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

По словам главного специалиста по лабораторной диагностике группы компаний «Медси» Ольги Калачевой, интерес к такому исследованию вырос более чем вдвое. В 2020 году было проведено 28,6 тыс. подобных анализов, по сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 60%.

Вершинина считает, что во многом это связано с большим количество публикаций в научных изданиях и СМИ о роли витамина D, цинка и других веществ для формирования устойчивости организма к респираторным инфекциям. В ЦНИИ отметили, что, согласно выводам авторов научных работ, у людей с достаточным уровнем витамина D риск заболевания и тяжелого течения COVID-19 был ниже.

Медики оценили влияние нехватки витамина D на течение COVID-19
Общество
Фото:Matthias Rietschel / Reuters

Врач клинико-лабораторной диагностики, консультант медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова заявила газете, что в течение 2020 года спрос на исследование уровня витамина в сыворотке крови вырос в полтора-два раза и все еще остается высоким. «Отчасти это обусловлено сезонностью — зимой в условиях сниженной инсоляции традиционно люди стремятся пополнить содержание витамина D за счет фармацевтических препаратов и биодобавок, — отметила специалист.

На протяжении 2020 года ученые несколько раз говорили о пользе витамина D для лечения и предотвращения COVID-19. Так, в конце сентября специалисты из Медицинской школы Бостонского университета США сообщили, что смертность от коронавируса ниже среди пациентов, у которых достаточный уровень витамина в крови. Они проанализировали медицинские данные 235 пациентов, инфицированных COVID-19, и установили, что среди умерших пациентов старше 40 лет только 9,7% имели достаточно этого витамина против 20% тех погибших, у которых количество витамина D было ниже определенного значения. Похожие данные получили исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.

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В ноябре британские медики заявили, что дефицит витамина D способен привести к развитию более тяжелой формы COVID-19. Они пришли к выводу, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина, тяжелые случаи регистрируют чаще.

В мае во Всемирной организации здравоохранения заявили, что доказательств связи между дефицитом витамина D и более высокой смертностью от инфекции нет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Роспотбернадзор исследования анализы витамины коронавирус
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