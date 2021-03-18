Лаборатории заявили о росте популярности анализа на витамин D в пандемию

Во время пандемии россияне стали чаще сдавать анализы на определение уровня витамина D, в некоторых лабораториях спрос вырос на 60%. Интерес может быть связан в том числе с публикациями о влиянии нехватки витамина на течение COVID

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С начала пандемии коронавируса лаборатории зафиксировали повышенный спрос на анализ на витамин D. Об этом «Известиям» сообщила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

По словам главного специалиста по лабораторной диагностике группы компаний «Медси» Ольги Калачевой, интерес к такому исследованию вырос более чем вдвое. В 2020 году было проведено 28,6 тыс. подобных анализов, по сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 60%.

Вершинина считает, что во многом это связано с большим количество публикаций в научных изданиях и СМИ о роли витамина D, цинка и других веществ для формирования устойчивости организма к респираторным инфекциям. В ЦНИИ отметили, что, согласно выводам авторов научных работ, у людей с достаточным уровнем витамина D риск заболевания и тяжелого течения COVID-19 был ниже.

Врач клинико-лабораторной диагностики, консультант медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова заявила газете, что в течение 2020 года спрос на исследование уровня витамина в сыворотке крови вырос в полтора-два раза и все еще остается высоким. «Отчасти это обусловлено сезонностью — зимой в условиях сниженной инсоляции традиционно люди стремятся пополнить содержание витамина D за счет фармацевтических препаратов и биодобавок, — отметила специалист.